El momento del pinchazo

Es un constante ir y venir de personas que reciben la vacuna contra la gripe. En el centro de salud del Torrejón hay dos consultas habilitadas de 13:00 a 15:00 donde las enfermeras se encargan de aplicar las dosis; una actividad que comenzó el lunes y que se extenderá hasta diciembre. Se trata, sin duda, de la actividad de salud pública más intensa que se realiza durante todo el año por el contingente de personas involucradas, que se acerca a las 80.000.

Las motivaciones son variadas: llegan juntos un padre con su hijo. El primero lleva dos años vacunándose y curiosamente su hijo más, 5. La razón se encuentra en que trabaja con niños y lo hace como medida preventiva tanto para él como para los pequeños. Un señor de más de 70 comenta que lleva ya muchos años vacunándose y aunque esta a veces da muestras de su presencia "nunca llega a ser muy fuerte". La pequeña sala de espera también acoge a una embarazada y a un joven de algo menos de 30 años que se vacuna desde el año pasado por su padre. Este joven se explica: "Mi padre es paciente de cáncer, lo que implica que tiene las defensas bajas. Esa es la razón por la que yo me vacuno".

El compuesto tarda de 15 a 20 días desde la inyección en ser eficaz contra la gripe El Ministerio de Sanidad valora como media/alta la temporada pasada

Si bien la campaña comenzó el lunes, las dosis llegaron el viernes y se mantienen en dos frigoríficos, que son con los que cuenta el centro de salud del Torrejón y en ellos se mantiene durante una semana. La Delegación Territorial de Salud suministra todas las semanas nuevos contingentes.

Para el médico de este centro de salud Antonio Ortega, "lo ideal es vacunarse a finales de octubre y la primera quincena de noviembre". Hay que tener en cuenta que el compuesto no hace efecto desde el momento de la inyección, sino que hay que esperar de 15 a 20 días para que sea eficaz. Se trata no obstante de una vacuna que no promete un 100% de eficacia, tal y como sucedió el año pasado, ya que se producen mutaciones en las cepas elegidas, aunque siempre se tiene como referencia la vacuna del año pasado, según explicó Ortega. El virus de la gripe "lleva en circulación mucho tiempo y se adapta al medio. De ahí las mutaciones que presenta".

El ritmo en las consultas de Enfermería es muy dinámico y las vacunaciones se suceden. A los pacientes se les suele preguntar si son alérgicos a la clara de huevo y si padecen algún tipo de alergias adicionales. Lo de la clara de huevo tiene su explicación en el hecho de que las vacunas se cultivan ahí.

Ortega incidió en lo que ocurrió el año pasado con esa mutación, que llenó las consultas. A esa circunstancia hubo que añadir el hecho de que la campaña empezó antes de lo previsto.

Pese a todo esto, se mantiene muy elevado el porcentaje de personas que, incluso estando incluidas en lo que se denomina población diana, se sienten exentas de pasar por las consultas para recibir su dosis. De hecho, en la anterior campaña se vacunó el 54% de personas mayores de 65 años, un dato muy parecido al nacional y algo por debajo de la media andaluza. Preguntado el facultativo por esta realidad, comentó que se "pueden apuntar varias razones". En primer lugar, el hecho de que "hay gente que le sigue impresionando lo del pinchazo". A esto hay que añadir las campañas que a través de las redes sociales vienen realizando de unos años a esta parte colectivos antivirus, que suelen ser personas de alto nivel socioeconómico, y finalmente, que no se percibe que sea tan eficaz como otras vacunas. Lo que sí está claro es que la que tiene como destino la gripe, permite que las personas con otras patologías vean empeorado su estado de salud por las descompensaciones que les pueda provocar esta enfermedad.

El Ministerio de Sanidad recuerda que la actividad gripal en España en la temporada 2017-2018 fue media/alta y se asoció a una circulación predominante de virus de la gripe B, con una contribución mantenida y creciente de virus A(H3N2), pero también de subtipo A(H1N1).

La gripe es una enfermedad de curso agudo cuya máxima incidencia se observa en otoño e invierno. El período de incubación es de 48 horas con una variación entre uno y siete días. Se transmite por el aire al toser y estornudar.

Los principales síntomas son fiebre de hasta 39ºC, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, estornudos, tos intensa y persistente, rinorrea, lagrimeo y faringitis leve. Los síntomas de la gripe pueden confundirse con los de otras patologías respiratorias, como el catarro común.