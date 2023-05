La ministra María Jesús Montero: "Gabriel Cruz ha sido capaz de poner a Huelva en el panorama nacional durante ocho años"

El centro social La Gota de Leche ha acogido este viernes el acto de campaña del PSOE de Huelva con medio centenar de mayores onubenses. El mítin ha contado con la presencia de la vicepresidenta del PSOE, Mariló Montero a la que han acompañado el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz y la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, entre otras autoridades.

Precisamente la representante provincial, ha querido aprovechar la inauguración del acto para agradecer a los mayores "su profundo esfuerzo y sacrificio" estos últimos años tan dificiles, en los que los más jovenes han recibido de ellos "su apoyo incondicional" cuando se han encontrado "sin trabajo o en dificultades personales y económicas".

En esta tarea, ha explicado Limón, no han estado solos y solas. "Han contado con un alcalde 24 horas, que se ha dejado la piel sin descanso y que vive por y para la ciudad", en referencia a los últimos ocho años de mandato de Cruz y con un gobierno socialista de Pedro Sánchez, "que ha tirado del carro" y apostado por la gente, algo a lo que renunció el gobierno de Mariano Rajoy en la anterior crisis, cuando decidió dedicarse a "salvar bancos en vez de salvar a las personas".

Cruz: "No me tiembla el pulso al tomar decisiones"

Muy agradecido por las palabras de la presidenta y bajo una nube de aplausos y elogios, el alcalde, ha reconocido lo dificil que es pronunciar un discurso de campaña, "cuando os conozco a todos y todas y cuando nos vemos en el día a día de la ciudad, en vuestros problemas, necesidades e ilusiones".

"Nos hemos visto en talleres de memoria, contando batallitas, en exposiciones y talleres", ha asegurado el alcalde, "pero tambien nos hemos visto mirándonos cara a cara cuando tenemos un hijo o un nieto al que le falta el empleo" porque "un problema de un ciudadano o ciudadana de Huelva es un problema de su alcalde". Un alcalde, entre cuyas virtudes debe encontrarse "tener la suficiente convicción para que no le tiemble el pulso cuando hay que tomar decisiones".

A pesar de las dificultades, Cruz ha asegurado "que seguiré siendo vuestro alcalde los próximos cuatro años" porque "a mi no me tiembla el pulso". A pesar de ello, ha asegurado, "no voy a pedir el voto, yo me dirigo a mi gente y a mi tierra con tanta confianza en vuestra madurez que comprometo todas las horas del día y la poca o mucha inteligencia, el acompañamiento de un equipo honesto que conoce la ciudad"

Mariló Montero elogia "un acto de raíces"

La ministra de Hacienda, Mariló Montero, ha tomado la palabra para elogiar "un acto de raíces" con los mayores onubenses. "Qué bonito", ha expresado Montero, "que la gente sepa donde tiene sus raíces" y que "tengan referentes como estos para mirarse en la experiencia de personas que saben lo que suma y lo que estorba".

Y para que no sientan preocupación en esta época de sus vidas, el sistema público de sanidad y el Estado del Bienestar "que puso en marcha un gobierno socialista", está comprometido "para que todos tengamos un médico de familia y un hospital cuando lo necesitemos, para que nadie tenga que preocuparse por el empleo de un hijo o hija, por todo eso trabajamos", ha explicado.

Por todo ello, Montero ha señalado que "esta ciudad merece seguir teniendo a Gabi como alcalde porque ha sido capaz durante estos ocho años de colocar a Huelva en el mapa nacional, de pelear por la industria, por la cultura, por el patrimonio y por el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas". Así, ha asegurado que Cruz "defiende lo suyo, pelea por los vecinos y vecinas en cada momento, busca y trabaja las oportunidades para seguir ganando en creación de empleo, en posibilidad de que los jóvenes se queden en Huelva, poniendo permanentemente una alfombra roja para que las empresas crezcan aquí".