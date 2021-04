Los miembros del nuevo Consejo Episcopal de la Diócesis de Huelva toman posesión de sus cargos

La capilla del Obispado de Huelva fue esta mañana el escenario de la toma de posesión de los miembros del nuevo Consejo Episcopal de la Diócesis de Huelva, cuyo nombramiento fue anunciado por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, el pasado 14 de abril.

El acto se inició con el rezo de la Hora Intermedia para continuar con el saludo del obispo a los asistentes al acto, la Curia y el nuevo equipo del Seminario Diocesano, que tomará posesión el próximo 28 de junio.

Santiago Gómez expresó en este “momento relevante, dentro de la sencillez, para la vida de la Iglesia particular de Huelva” su agradecimiento. “Cuando decimos gracias”, añadió el obispo, “reconocemos que algo hemos recibido que no es nuestro, que no lo hemos hecho nosotros” un reconocimiento basado en que “en la misma Iglesia concreta, en esta Diócesis de Huelva en la que todos nosotros estamos, hay mucho hecho antes de cada uno de nosotros, de los que nos anteceden y de los últimos que hemos llegado”.

Santiago Gómez recordó que se trata de un cambio de estructura del gobierno de la diócesis que supone una continuidad “en la que yo mismo recojo los frutos del trabajo apostólico de nuestro querido obispo emérito José Vilaplana, a quien tenemos muy presente en esta celebración”.

El obispo tuvo también unas palabras para Francisco Echevarría, vicario general de la diócesis desde el año 2014, y Manuel Jesús Carrasco Terriza, secretario Canciller desde el año 1992, ambos cesantes ayer, “su trabajo y entrega a la Iglesia de Huelva durante estos años y la acogida y ayuda que me habéis prestado durante estos meses”, desde que fue nombrado obispo de Huelva.

Santiago Gómez se dirigió al nuevo equipo episcopal para recordar que “en la Iglesia todo es servicio”, rememorando cómo el mismo Jesús instruye a sus discípulos: “el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea servidor de todos”. (Cfr. Mc 10, 43-44)

A continuación, los miembros del nuevo equipo episcopal realizaron la profesión de fe y juramento de fidelidad. El acto finalizó con la bendición solemne del obispo. Tras la celebración, el nuevo equipo se ha reunido en su primer Consejo Episcopal.El padre agustino Emilio Rodríguez Claudio, asume la Vicaría General de la diócesis, Jaime Jesús Cano Gamero será el Vicario Episcopal para la Administración de los Bienes Diocesanos y Relaciones Institucionales. Los vicarios episcopales territoriales residirán en sus zonas pastorales: Joaquín Sergio Sierra Cervera, en Huelva-Ciudad; Carlos Javier Rodríguez Parra, en Costa-Andévalo; Servando Pedrero Lagares, en Sierra-Minas; y Francisco Miguel Valencia Bando, en Condado. El laico Juan Bautista Quintero Cartes es el nuevo secretario canciller.