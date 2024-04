Hasta 131 médicos de los 395 de Huelva se declararon objetores de conciencia en 2023

¿Qué es el testamento vital y por qué hay que hacerlo?

Según Isabel Torres, el testamento vital es "de suma importancia". "Se trata de un documento en el que expresas tu voluntad, lo que quieres o lo que no quieres si llega el momento en el que no puedes manifestarlo. Si no lo tienes hecho y llega ese momento, nadie puede pedir tu eutanasia".

La Asociación Derecho a Morir Dignamente invita a los ciudadanos a realizar este testamento con el objetivo "de evitar el encarnizamiento terapéutico, lograr que alivien el sufrimiento con todas las medidas disponibles -incluida la sedación paliativa- y evitar que se prolongue el proceso de morir. En Andalucía lo llaman Voluntades Vitales Anticipadas.