El pleno del Ayuntamiento de Huelva respalda la declaración de la capital como zona catastrófica tras la borrasca Bernard

Los estragos de la borrasca Bernard en Huelva siguen dando que hablar. El Pleno ha respaldado este miércoles, en su sesión ordinaria de octubre, la solicitud de la declaración de la capital como zona catastrófica, tal y como adelantó la alcaldesa Pilar Miranda esta semana en un pleno marcado por las consecuencias de las últimas lluvias.

Miranda ha recordado "la pérdida de más de 500 árboles", a los que se han añadido "cuatro árboles más" en las últimas horas y que ponen a Huelva ante "uno de los mayores temporales de viento de su historia". El objetivo ahora es recuperar la normalidad, de la manera más eficaz posible, a través de la obtención de recursos externos que se incorporen a los que el consistorio ya ha desplegado con carácter urgente.

Para ello, se ha dado luz verde a una modificación presupuestaria en la que se libera casi un millón de euros para el plan de medidas de emergencia tras el temporal. Con este plan se contemplan, entre otras actuaciones concretas, la retirada y reparación de grandes árboles dañados, el arreglo de estructuras de bienes inmuebles que se han visto afectados o los refuerzos de limpieza, entre otros, según ha detallado Francisco Javier Muñoz.

La alcaldesa ha querido agradecer nuevamente a los diferentes cuerpos policiales, Bomberos y Protección Civil, así como al funcionariado y empresas municipales y, en general, a toda la ciudadanía que han tenido "un comportamiento ejemplar". A la espera de nuevas lluvias, la regidora ha pedido "precaución" pese a lo cual ha enviado un mensaje de esperanza. "Vamos a salir de esto", ha dicho.

La solicitud, en la que a partir de ahora se implicará directamente al Estado, se ha acompañado de un Plan de Contingencia, que ha recibido también el visto bueno unánime de toda la Corporación Municipal, mediante la aprobación de las modificaciones y reservas presupuestarias necesarias, para sufragar tanto los contratos como las diversas medidas urgentes adoptadas para recuperar la normalidad en la ciudad.

Tanto la declaración como el Plan de Contingencia aprobados suponen el reconocimiento de que los daños materiales derivados del temporal perturban gravemente las condiciones de vida de la población del término municipal de Huelva, citando como ejemplos la caída de una importante cantidad de árboles que han dañado de forma grave vehículos estacionados, así como cornisas, cartelería, señales de tráfico y todo tipo de mobiliario urbano y causando desperfectos graves en instalaciones y servicios públicos y propiedades privadas.

Igualmente, el Ayuntamiento de Huelva ha solicitado al Ministerio del Interior, a través de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, las oportunas ayudas para hacer frente a la situación de emergencia y catástrofe, con el fin de realizar actuaciones inaplazables y de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

El pleno, unanime

Miranda no ha sido la única autoridad que ha tenido palabras de agradecimiento. Todos los grupos municipales, a través de sus portavoces, han recordado la magnífica labor de los cuerpos de seguridad para una borrasca atípica que se convirtió, con el paso de las horas, en un fenómeno más propio de un ciclón.

La concejala del Grupo Mixto, Mónica Rossi, aunque se ha mostrado favorable a la petición de la declaración, ha puntualizado que más de 800.000 euros de los presupuestados "salgan del plan de Empleo que ya ha sido reducido y que se queda apenas con un millón de euros". Se trata de una consideración "de voluntad política", ha señalado en tanto que "podían haberse tocado otras partidas como el plan de contingencia". Desde el Ayuntamiento se aclara que las partidas que se tocan en las modificaciones presupuestarias son partidas no ejecutadas que a final de año hay que devolver si no gastan. "En el caso del plan de empleo es un dinero perdido que no se puede usar en empleo de ningún modo porque estamos en noviembre".

Por su parte, el portavoz socialista Francisco Baluffo ha tendido la mano al equipo de gobierno "por una desgracia sobrevenida en la que a todos nos toca remar".

A este respecto, el primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha agradecido todo el apoyo asegurando que "los servicios municipales del Ayuntamiento de Huelva están esforzándose desde el primer momento, con eficacia y dedicación y van a continuar haciéndolo, trabajando a contrarreloj, para devolver la normalidad a la ciudad cuanto antes” insistiendo en pedir "calma, paciencia y comprensión a la ciudadanía" al asegurarles que "todas las demandas y necesidades serán atendidas".

Estos días, el Ayuntamiento está ocupado en dar salida a licitaciones de carácter urgente con los que se duplica en algunos casos el número de operarios ocupados en las labores de restablecimiento de las zonas afectadas. La moción ha salido adelante con el voto unánime de todo el pleno.

En otro orden, el tercer pleno del curso político ha aprobado mociones referentes a la actualización del Plan de Acción de la Agenda Urbana, medidas para combatir la ocupación ilegal, medidas para favorecer la conexión peatonal de la parte alta de la ciudad con el casco histórico o la polémica modificación de las tarifas de abastecimiento de agua para la ciudadanía de Huelva, que ha sido objeto de intenso debate en la sesión, incluida la operación financiera de Aguas de Huelva.

Otras cuestiones, como la propuesta para facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes y personas en riesgo de exclusión, la moción de presupuestos participativos o moción para la elaboración de una guía de espacios públicos peatonales, no han logrado recabar los apoyos necesarios para salir adelante.

En cuanto a las preguntas, se han registrado cuestiones referentes al Consejo Municipal de la Infancia, la continuidad del proyecto de rehabilitación del campo de fútbol de Cristo Pobre o la regulación del uso de patinetes eléctricos, entre otras.