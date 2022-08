Las lecciones del profesor don videoclip desde Huelva

Letra, música, personajes, historia, iluminación y enfoques de cámara son algunos de los elementos que comunican a través de la minipelícula que es un videoclip. La observación atenta de ellos da para mucho, hasta para una tesis doctoral. Así lo supo ver Mª Carmen Sánchez Vizcaíno, que de la mano de la Universidad de Huelva obtuvo una calificación de cum laude por unanimidad y Premio extraordinario de Doctorado en 2020 por su investigación La educación en competencias para una cultura democrática desde la clase de lenguas extranjeras: el caso de los videoclips.

Actualmente es investigadora postdoctoral Margarita Salas en el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales de Viena y explica que analizó 47 vídeos en español, los diseccionó literalmente en partes de pocos segundos. Con este concienzudo análisis rastreaba algo muy concreto: qué valores democráticos podían extraerse de estas piezas que mezclan música e imágenes.

Como expone también en la plataforma divulgativa The Conversation, mantiene que "resulta imprescindible una pedagogía de la mirada", es decir, formar el sentido crítico de los niños y adolescentes que acceden continuamente a las pantallas en sus diferentes formatos. Por ejemplo, advierte que "nunca reparamos en la letra, la repetimos; he visto a niños cantando Despacito -de Luis Fonsi- y menos mal que no saben lo que dice...".

De las piezas que Sánchez Vizcaíno estudió extraídas de las grandes plataformas, cerca de un 40% reflejaban "de una forma u otra" valores democráticos. Por contra, más de un 60% mostraban "hedonismo, carpe diem, elogio de la juventud y la belleza, riqueza material..." y además, "había muchos vídeos sexistas, sobre todo los de reggaeton". En concreto, explica que se repite el rol de la mujer objeto y eso se muestra, por ejemplo, en que "colocan a los hombres en un ángulo de abajo a arriba y a las mujeres, no".

Sánchez Vizcaíno ha observado también que apenas aparecen personas mayores o niños, predomina la juventud aunque no todo es así. En este sentido, destaca el videoclip de Manuel Carrasco de su canción Qué bonito es querer. El cantante onubense "se sale de la línea" y lo hace en positivo. "Qué bonito es querer y poder confiar, afortunado yo, por tener tu amistad" canta Carrasco entre imágenes que muestran a dos niños compartiendo vivencias como amigos que son en tomas que reflejan también "el respeto a la naturaleza".

Todo este trabajo analítico no atiende a conceptos abstractos de cualquier manera, ya que el Consejo Europeo ha establecido el Marco de referencia en competencias para una cultura democrática. Es una guía didáctica que sirve a los profesores de herramienta para favorecer una educación en derechos humanos y en interculturalidad con el entorno digital como telón de fondo.

Sánchez Vizcaíno contempla este marco desde la perspectiva del aprendizaje de las lenguas. Miembro del Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social (Coideso) de la UHU y del grupo ReALL (Research in Affective Languaje Learning), su tesis formaba parte de un proyecto más amplio denominado Music Lang, basado en el análisis de la música y las imágenes de los videoclips para seleccionar aquellos que propician los valores interculturales y de cohesión entre la ciudadanía europea.

La educación no puede dar la espalda a las tecnologías y prueba de ello es que "en la pandemia nos hemos tenido que reinventar" y los nuevos formatos han sido clave. Eso sí, aclara que "una herramienta tecnológica nunca va a sustituir a un profesor, sobre todo por la afectividad de la parte humana, a eso no llega un robot por muy avanzado que esté". Sánchez Vizcaíno lleva 20 años fuera de España, formándose en universidades europeas y asegura que "nos quejamos, pero aquí la educación no está tan mal".