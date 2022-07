Las lecciones de la guerra a Almudena Ariza

La inauguración este lunes de los Cursos de Verano de la UNIA en La Rábida ha tenido como colofón una intervención, grabada, de Almudena Ariza, corresponsal de TVE en Nueva York. La periodista ha sido una de las enviadas por la televisión pública a Ucrania para narrar desde allí lo que veía. Tragedia, miseria, crueldad humana y muerte, "como visitar un infierno con el dolor aún caliente", ha dicho.

Sin embargo, esta guerra, que no es la primera que ve y a la que se ofreció voluntariamente, "me hace ser más consciente de ser mejor persona, no más cínica". Porque allí, en paralelo a todo ese horror, también ha visto a un grupo de actores que cantaban, tocaban el piano y hacían teatro en un sótano, "daban algo de belleza", ha rememorado sobre un episodio que mostró a los televidentes en uno de sus reportajes durante su estancia en el país.

Por eso, ha apelado a "la importancia de los grandes valores humanos, aún más necesarios en tiempos difiíciles" pero no de una manera abstracta. Han sido palabras dirigidas a cada persona y a la capacidad individual de crear "pequeños oasis de esperanza", a los estudiantes que participan en los Cursos de Verano para que su aprendizaje trascienda a los demás, que no sólo sirva para "ser más ricos, listos o tener un estatus superior sino para mejorar el mundo por poquito que sea". Son las huellas de la guerra en Almudena Ariza, periodista que tampoco ha dejado indiferente a todo aquel que la ha escuchado.