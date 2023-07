Julio de 2010: Así contó Huelva Información la victoria de España en el Mundial

Hace 13 años el sueño se hacía realidad. El 11 de julio de 2010, España ganaba el Mundial. Un gol de Iniesta en el tramo final de la prórroga hacía felices a millones de españoles, entre ellos, a los miles de onubenses que se habían congregado en las carpas de la Avenida de Andalucía. Allí se encontraron sobre todo jóvenes, pero también familias enteras, con niños, todos vestidos con los colores de La Roja.

Una pantalla de seis metros permitió seguir a la final con Holanda, gracias a la iniciativa de distintos bares típicos de la ciudad, como Mandala o The Real Lion, así como del Ayuntamiento de Huelva y de este mismo periódico. Allí, una barra de 25 metros aprovisionaba a los fanáticos, mientras un dj con música en directo intentaba atemperar un poco los nervios, repartiendo al mismo tiempo distintos regalos a los onubenses.

Desde el inicio del partido, se escuchaban los gritos de animo de los onubenses, al mismo tiempo que multitud de bocinas y de silbatos recorrían las calles de la ciudad. La intensidad de los latidos del corazón iba aumentando conforme avanzaban los minutos. Tras la prórroga, el sufrimiento también crecía. Alrededor de las 22:55 un We are the champions sonaba en todas las calles de Huelva, y la fiesta continuaba cuando Iker Casillas llevaba la copa al cielo. Al grito de "campeones", la ciudad de Huelva se llenó de fiesta y vida.

Los onubenses festejaron por todo lo alto en la fuente de la Avenida de Andalucía. Bengalas y fuegos artificiales acompañaron la celebración del título hasta el amanecer. No solo fue en Huelva, todas las ciudades de España salieron a las calles. Todos los españoles hicieron algo a la vez, festejar una de las noches más felices en las que finalmente nos convertíamos en campeones.

Al día siguiente, el periódico Huelva Información abría con este titular: 'Nadie lo mereció tanto'. Y es que España, un país que vivía momentos muy duros debido a la crisis económica, entró en el club de los campeones, colocándose la seña roja y gualda como símbolo del triunfo. Se habló de un juego sucio por parte de Holanda frente al que España había conseguido demostrar mucho, mucha profesionalidad, mucho sentimiento de equipo y mucha pasión. La victoria de la selección fue más que merecida y aunque no curó todos los problemas, sí fue un bálsamo. Durante esa noche y los días siguientes, solo importó una cosa: España había marcado un hito en el fútbol de nuestro país.

Con motivo de la celebración del 40 aniversario de este periódico, recordamos así cómo se vivió la noche en la que la leyenda se hizo realidad. El periódico Huelva Información formó parte de una noche que aún hoy se recuerda como mágica, y que a partir de ese momento pasaría a formar parte para siempre de nuestra historia.