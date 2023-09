Joaquín del Betis e Interfresa, algunos de los premiados por la ONCE en Huelva por su labor solidaria

La Unidad de Policía Adscrita de la Comunidad Autónoma, la ONG jienense ‘Pídeme la luna’, la Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía Interfresa, el programa ‘Radio de Cerca’ de la Radio Municipal de Granada, y el futbolista del Real Betis Balompié Joaquín Sánchez han recibido este martes en Huelva los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE Andalucía 2023.

Se trata de la máxima distinción que el Grupo Social ONCE concede a nivel autonómico, distinguiendo a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que hayan destacado por una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional de nuestro Grupo.

Bajo el título ‘Próxima estación: PORVENIR’, la gala ha presentado al Grupo Social ONCE como un tren cargado de historias de superación que sorprenden, emocionan, ilusionan y hacen sonreír. Un tren con maletas llenas de fuerza y esperanza para afrontar desafíos y alcanzar metas. Nos acerca al viaje que tiene como destino el porvenir del Grupo Social ONCE.

Al evento, celebrado en el Auditorio Casa Colón de Huelva, y que ha sido presentado por Laura Ferrer y Patty Bonet, han asistido el vicepresidente de la ONCE, José Luis Pinto, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, que han estado acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales y representantes de la discapacidad y de la sociedad andaluza.

Los premiados

En la categoría de Administración Pública el Premio Solidarios 2023 ha recaído en la Unidad de Policía Adscrita de la Comunidad Autónoma de Andalucía reconociendo así el “importantísimo trabajo” desarrollado por esta Unidad, especialmente en el área de protección al menor y a las mujeres con sus actuaciones contra delitos de odio, con el acompañamiento y protección de estos colectivos creando grupos especializados pioneros que han logrado notables resultados. Esta Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía fue creada hace 30 años.

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, entregaron este premio al comisario jefe de la Unidad de Policía, Manuel Burgos, acompañado por la inspectora jefa y jefa provincial de la Unidad de Policía en Cádiz, Amelia Herranz.

En la modalidad de Institución, Organización, Entidad Social y ONG’s, este año el Grupo Social ONCE ha distinguido a la ONG jienense Pídeme la luna por sus actividades de entretenimiento puestas en marcha con niños de Oncología, de las que forman parte enfermeras, médicos, auxiliares de enfermería, estudiantes de Medicina y Enfermería, farmacéuticos, personal sanitario, así como numerosos padres y madres de niños de la Unidad de Onco-Hematología del Hospital Infantil de Jaén y voluntarios. Esta iniciativa tuvo su origen en Jaén, pero ya se ha extendido a la Unidad de Infantil del Hospital Virgen de las Nieves de Granada y a La Fe de Valencia.

La diputada provincial de Servicios Sociales, Drogodependencia y Bienestar Social de la Diputación de Huelva, Carmen Díaz-Soriano, entregó esta distinción a la presidenta de ‘Pídeme la luna’, Marisol Escribano.

En la categoría de Empresa, el Premio Solidarios 2023 ha sido para la Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía, Interfresa, de Huelva por la “extraordinaria labor” desarrollada por el servicio de intermediación bancaria del Plan de Responsabilidad Ético, Laboral, Social (Prelsi), que surge como respuesta a la necesidad imperiosa de apoyar al colectivo de trabajadores extranjeros con contrato en origen, especialmente las trabajadoras procedentes de Marruecos. Este servicio ha logrado solventar la brecha que, por motivos culturales, educativos e idiomáticos, se establecía en las distintas campañas entre los propios trabajadores y el sistema bancario español, evitando así la exclusión de estas personas del sistema financiero español. Se trata de un programa, pionero y vanguardista, el más grande de Europa, que atiende cada campaña a una media de 45.000 personas trabajadoras del sector de los frutos rojos de Huelva.

El director general de Interfresa, Pedro Marín, acompañado por el director del Plan de Responsabilidad Ético, Laboral, Social y de Igualdad, Borja Ferrera, recibieron el premio de manos de la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, la diputada onubense María Márquez.

En la modalidad de Medio de Comunicación, la ONCE ha premiado al programa ‘Radio de Cerca’, de la Radio Municipal de Granada. El proyecto está impulsado por el Centro Municipal de Servicios Sociales de la Chana (Granada) y cuenta con la colaboración de la Televisión y Radio Municipal TG7. ‘Radio de Cerca’ de La Chana, uno de los barrios más populares de Granada, es un programa respaldado por la corporación municipal y gestionado por Luis Cotarelo que pone en primera línea las experiencias y el valor del colectivo de personas mayores. Este proyecto radiofónico incluye talleres para aprender a locutar y después con las entrevistas, espacios de poesía o radionovelas se completa una parrilla que, más allá de su programación, ha conseguido devolverles la ilusión por seguir aprendiendo y llenar su tiempo para que se sientan útiles y parte activa de la sociedad granadina.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, entregó este premio a la delegada de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores del Ayuntamiento de Granada, Amparo Arrabal, acompañada de las responsables del programa, Antonia Fernández y Encarnación Sánchez.

En la modalidad de Persona Física, la ONCE ha distinguido a Joaquín Sánchez, ex futbolista del Real Betis Balompié y embajador de la Liga, como una persona con mucho carisma que se ha convertido en un absoluto ídolo de masas, querido y admirado por toda España. Después de demostrar durante dos décadas su valía en el terreno de juego y su empatía con sus compañeros como capitán, la ONCE ha destacado su carácter y su ejemplo e implicación en proyectos solidarios, como su participación en las campañas de Unicef a través de la Fundación de su Club o su participación en retos solidarios como el lanzado para lograr fondos que permitiera la construcción de una residencia para alojar a familias de niños enfermos.

Joaquín no pudo asistir a la gala por compromisos internacionales del Real Betis Balompié y envió un vídeo en el que agradeció públicamente este reconocimiento. El vicepresidente de Estrategia Económica, Juego y Desarrollo Empresarial del Consejo General de la ONCE, José Luis Pinto, entregó la estatuilla de bronce (la unión de tres personas abrazadas) a José Manuel Saborido, familiar de Joaquín Sánchez.

La Gala arrancó con las palabras de bienvenida de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y terminó con las de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López.

Presidido por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, el jurado de esta décima edición de los Solidarios del Grupo Social ONCE Andalucía 2023 ha estado formado por el delegado de la ONCE, Cristóbal Martínez, el consejero general de la ONCE, Eugenio Prieto, la secretaria general de Relaciones con el Parlamento, Pamela Hoyos, la presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García, y el director de ‘Andalucía Directo’, de Canal Sur TV, ganador en la categoría de medios de comunicación en la última edición, Modesto Barragán