La ONCE alcanza en Huelva los mejores valores en la historia de la provincia

El Grupo Social ONCE alcanzó en 2022 máximos históricos. 165 empleos fueron creados en 2022 en Huelva, donde se realizó una inversión social de 6,53 millones de euros en todas las palancas de la inclusión. Se repartieron además 31,5 millones de euros en forma de ilusión, de premios. Estos son los datos más destacados del Informe Valor Compartido del Grupo Social ONCE 2022 que se ha presentado este 7 de agosto, como cada año, en la sede de la organización en Huelva.

El director de la ONCE en Huelva, Francisco García Soriano, ha señalado que "es importante mostrar cómo funcionamos, enseñar que la rentabilidad económica es perfectamente compatible con la rentabilidad social y tratar de incorporar a la realidad social la lucha de las personas que lo tienen más difícil". Ha aprovechado también para subrayar a los onubenses "la firme voluntad de seguir construyendo una sociedad más inclusiva" y agradecer su colaboración. "Estamos orgullosos de Huelva, palanca de inclusión social, una provincia que avanza cada día más hacia la accesibilidad universal".

En 2022, el Grupo Social ONCE ha realizado además un impulso sin precedentes a dos realidades que forman parte de su ADN: la igualdad de las personas con discapacidad y de las mujeres, a través del empleo.

Como ha explicado el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, el Grupo Social ONCE se consolida como "el cuarto empleador no estatal de las personas con discapacidad y sin discapacidad en nuestro país y el primer creador de empleo para personas con discapacidad en todo el mundo". Martínez ha añadido que su modelo se basa en "el retorno social, devolver a la sociedad hasta el último euro que nos da cada día gracias a su confianza, que es la que ha hecho que las ventas crezcan en 2022".

La ONCE elevó un 10,51% sus ventas de productos de lotería el año pasado, hasta alcanzar los 56,97 millones ganados en la provincia de Huelva. De cada 100 euros ingresados por la venta de estos productos de juego, 55,3 euros vuelven a los ciudadanos en forma de premios, 32,6 euros se destinan a retribuir a los vendedores y trabajadores y los 12,1 restantes se dirigen a la inversión social de las personas con discapacidad.

56 onubenses se afiliaron a la ONCE en 2022. Desde la organización se busca ofrecerles atención personalizada, darles cobertura educativa, ayudarles a recuperar su vida anterior en la medida de la posible y garantizarles las competencias para afrontar la nueva etapa con la que tienen que convivir.

Peregrina Agulla es una de esas personas que acaban de incorporarse a la ONCE. Ella tenía un trabajo, pero se le cayeron las lentes intraoculares que tenía en los ojos y cuando la operaron salió mal, perdiendo Peregrina bastante visión. "Me metí en la ONCE porque estaban deprimida y aquí tuve ese subidón, me dan herramientas para que mi incapacidad no me incapacite, para ser feliz, para entender que la discapacidad no es más que otra forma de vivir".

"Gracias es lo más importante que tengo que decir a la ONCE porque al llegar aquí pude salir adelante y empezar de nuevo", aseguraba Pepi Regidor, una de las 8.400 personas en toda España que tienen un contrato indefinido en el Grupo Social ONCE.

La provincia de Huelva cuenta con 1014 personas ciegas o con discapacidad visual grave afiliadas a la Organización. El último año la ONCE dio cobertura educativa a los 96 de entre ellos que cursan estudios de todos los ámbitos en la provincia de Huelva, además de ofrecerles servicios personalizados y prestaciones económicas a las personas afiliadas para facilitar su inclusión.

Por otra parte, Ilunion, marca de las iniciativas empresariales del grupo ONCE, cerró 2022 con un récord de ventas de más de 1.000 millones y más de 1000 puestos de trabajo, lo que le sitúa como gran empleador de personas con discapacidad, conformando estas el 42,8% de su plantilla. Cuenta con 8 centros de trabajo en la provincia de Huelva, siendo un motor de la economía local.