Los interinos temen por sus destinos a causa de los errores de Educación

Se espera que todo el proceso que dé como resultado la formación de las plantillas de docentes para el curso 2018/19 no sufra retrasos y todo llegue a su tiempo pero el camino no está siendo fácil, según señalaron fuentes sindicales y profesionales del sistema educativo andaluz.

La gota que ha colmado el vaso ha sido un error registrado en el sistema de adjudicación de profesores de Secundaria tal y como la propia Consejería reconoció el pasado día 2. El comunicado incidía en "la resolución provisional de adjudicación de destinos de Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas, para el curso 2018/2019", en la que se ha detectado "un error en diverso personal adjudicatario de una comisión de servicios". El documento explicaba que el problema "ha quedado solucionado, de manera que en la resolución definitiva de los destinos figurará el que, en su caso, determine el procedimiento a la vista de las peticiones de puestos, centros o localidades que cada uno haya consignado". El documento añadía igualmente la advertencia dirigida a dicho personal acerca del período de alegaciones, que estuvo abierto hasta el pasado lunes 6 de agosto.

La Junta admitió en un comunicado del día 2, un fallo en relación con la Secundaria Aún pueden puede aumentar la cobertura del primer ciclo durante septiembre

Lo que puede suponer una mera corrección ha conllevado problemas que afectan a los interinos y a los nuevos opositores. Según indicó José Luis Díaz, del sindicato CSIF, "ha habido errores en las adjudicaciones y aunque se van a corregir, sin embargo no habrá marcha atrás en el aspecto de que no se sacarán una nuevas listas provisionales, sino que se irá directamente a las definitivas, con lo que en muchos casos los destinos serán irrenunciables". En todo caso se espera que esos listados definitivos sean publicados por la Consejería la semana que viene a lo sumo.

Desde Ustea, José Maeso también hizo referencia a este error al no tener "todas las plazas contabilizadas" y de una manera más general, definió el proceso efectuado durante estos meses de julio y agosto como "un descontrol" en el que incluye el concurso de traslados, "que ha sido un desastre".

Díaz, por su parte, reiteró que "a los interinos no se les ha informado adecuadamente a pesar de los cambios que ha conllevado la entrada en vigor de la Orden del 18 de junio" que les ha supuesto la introducción de muchas novedades. Díaz mostró su sorpresa y estupor por tanta falta de información. Lo que sí parece que lleva mejor marcha es la configuración de las plantillas de maestros. De hecho, ayer mismo se daba a conocer el listado de la adjudicación definitiva, que en el caso de la provincia onubense supone la cobertura de 763 vacantes. José Luis Díaz advirtió no obstante que esta cifra no está aún cerrada y que habrá que esperar hasta septiembre, cuando se hará un nuevo llamamiento.

Respecto a Secundaria, hay que confiar en que este año se cuente con más interinos en las plantillas de los institutos dado que la Consejería culmina el proceso de restitución de las 18 horas lectivas, por lo que se abandonan definitivamente las 20 que entraron en vigor en el curso 2012/13 y que supuso una auténtica sangría para el colectivo de estos docentes.

Los institutos cuentan con dos categorías de plantilla: la orgánica y la de funcionamiento. En la primera de ellas se incluyen aquellos profesores que cuentan con su plaza o los nuevos de plazas craeadas. La de funcionamiento incluye además a los interinos y en su caso a los sustitutos. El proceso ya ha cubierto sus fases, como ha sido la del concurso de traslados, cuyos destinos salieron la semana pasada.

Asimismo se procedió a lo que tradicionalmente se conoce como concursillo, que se dirige de manera especial a las comisiones de servicio, en las que también pueden participar los opositores, por orden de nota y los interinos, por tiempo de servicio.