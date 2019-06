Un incendio arrasa una casa abandonada en la barriada del Matadero

La capital onubense se ha despertado esta mañana con un buen susto. Una vivienda abandonada de la barriada del Matadero ha empezado a arder en torno a las 7:00 por motivos que por el momento se desconocen y que investigará la Policía Científica.

A esa hora ha recibido el primer aviso el 112, que ha movilizado hasta la zona a dotaciones de Bomberos de Huelva, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local. El fuego se ha declarado, concretamente, en una casa de planta baja ubicada en la confluencia de las calles Martín Vázquez y Cervantes, indican a este diario las fuentes consultadas del servicio de emergencias.

Bomberos de Huelva ha acudido al inmueble con tres vehículos (dos bombas y una autoescala) y nueve efectivos, que han conseguido atajar el fuego y extinguirlo en torno a las 9:30. Fuentes del servicio municipal de extinción de incendios han precisado a Huelva Información que no ha sido necesario desalojar a ningún vecino de los inmuebles colindantes porque "es una casa aislada".

Las mismas fuentes han detallado que esta vivienda era frecuentada por personas sin hogar, que solían utilizarla para como lugar para pasar la noche y dormir. No obstante, a las 7:00 de hoy no se encontraba nadie dentro, por lo que no ha habido que lamentar ningún herido.

Desde Bomberos de Huelva también se indica que en el interior del inmueble del Matadero había una cantidad ingente "de materiales combustibles, como colchones o maderas". No obstante, "no ha habido mayor problema para controlarlo y extinguirlo".