La ideología y la orientación sexual y de género acaparan el 70% de los delitos de odio en Huelva

Los delitos motivados por el odio hacia determinados colectivos e individuos continúa su escalada en Huelva. Las manifestaciones de xenofobia y el racismo siguen siendo la cara más preocupante de la moneda en un año en el que inquietan especialmente los casos relacionados con la identidad sexual y de género. De igual forma, los incidentes vinculados a las ideologías y las étnias siguen manteniéndose entre los principales motivos de preocupación social, dado el repunte de casos en la provincia.

Todas estas cuestiones quedan registradas en el Informe de Evolución de los Delitos de Odio del Ministerio del Interior impulsado por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDO) sobre los datos facilitados al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) por Policía Nacional, Guardia Civil y las policías autonómicas y municipales.

En concreto, en el último año se han contabilizado una decena de casos en Huelva relacionados con delitos de odio. Pese a tratarse del dato más bajo de toda Andalucía, esto no se traduce necesariamente por que haya un menor número de incidentes. "A veces lo que esconde es una menor tasa de denuncias de estos mismos casos", explica Julián Gómez, criminólogo y experto en delitos contra el colectivo LGTBIQ+. "Hemos interiorizado ciertas conductas como normales y estas no siempre se denuncian" por lo que "muchos casos están todavía silenciados y no aparecen reflejados en las estadísticas".

Menos tolerancia a la pluralidad ideológica

Según el tipo de delito de odio practicado, en 2022 hubo 4 casos por cuestión ideológica, entendiendo esta, según el Gobierno como "cualquier hecho que señale la existencia de un móvil de odio o discriminación hacia la víctima por la concepción de ésta sobre aspectos relacionados con la política, sistema social, económico y cultural". En el mismo año también se contabilizaron 3 casos de discriminación por orientación sexual y de género, una vulneración que representa el 30% de los delitos de odio en Huelva. Le siguen, con un caso cada uno, los delitos relacionados con los prejuicios contra la étnia gitana (antigitanismo), discriminación sexual y racismo y xenofobia.

Desaparecen del mapa de las infracciones de odio, con respecto al año anterior, los relacionados con la discapacidad, un tipo delictivo que también ha frenado su escalada en los últimos años a nivel estatal (-17,86%), esclareciéndose además casi un 74% de los casos registrados.

Para todos estos casos, el Gobierno ha puesto en marcha diferentes mecanismos de denuncia. La Delegación General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI+, dependiente del Ministerio de Igualdad, impulsó el pasado mes de julio el teléfono 028 Servicio Arcoiris, un número de información y atención integral en materia de derechos LGTBI+. Igualmente está disponible el 021, para denunciar delitos de odio racistas y casos de discriminación. En ambos casos son teléfonos totalmente gratuitos y que no dejan rastro algo en la factura.

Lamentablemente, el informe de la ONDO refleja que tan solo un 40% de los casos de los que se tuvo constancia en Huelva fueron esclarecidos tras ser investigados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dos correspondieron a ilícitos por ideología, uno por orientación sexual y/o de género y uno por racismo. Este dato contrasta con las cifras totales del Estado, donde se recogieron 1.175 de los cuales se esclarecieron un 62,87%.

El 80% de las personas investigadas son hombres

En cuanto al perfil habitual de la persona agresora para los delitos de odio, el informe de Interior recoge que ocho de cada diez agresores / investigados por un delito de odio son hombres de edad comprendida entre los 26 y los 40 años y de nacionalidad española.

En referencia a las víctimas, tal y como sucede con los agresores, son en su mayoría de sexo masculino (59,46%), entre 26 y 40 años (31,37%)y de nacionalidad española. En el cómputo general estatal, la ONDO reconoce Los menores de edad constituyen el 12,16%, una cifra ligeramente más elevada que en el año 2021 (11,31%). Destaca la subida en el grupo de edad entre 18 y 25 años que pasa del 17,34% al 22,11%, reflejando que aumenta el número de víctimas jóvenes de delitos de odio.

Para combatir esta lacra, se mantiene vigente el II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, aprobado durante el mes de abril del pasado año y que se mantendrá vigente, al menos hasta con vigencia hasta finales de 2024.