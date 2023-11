Una huella en el alma

En un hipotético futuro cercano, La Tierra se enfrenta a su inminente destrucción a causa de un descomunal asteroide que va a chocar contra nuestro planeta. El fuego cuenta la historia de Alexander Yorba, un exitoso arquitecto, candidato claro a recibir cualquier tipo de premio humanitario, que recibe el encargo de su vida poco antes de cumplir los cincuenta: salvar a la Humanidad en caso de que fracase el intento de desviar su trayectoria. Debe construir una colonia en La Luna para que quien pueda permitírselo económicamente pueda huir del desastre, y garantizar la supervivencia de la Humanidad. Mientras está trabajando a contrarreloj en el proyecto, le diagnostican un tumor cerebral incurable (conseguimos montar una colonia en La Luna, pero no acabar con los tumores), que le deja el mismo tiempo de vida que queda hasta que el asteroide destruya La Tierra. Tendrá que elegir entre pasar sus últimos momentos completando su proyecto o junto a su familia, que siempre ha dejado de lado. Esto le lleva a renunciar a su trabajo, lo que le convierte en un paria que ha condenado al mundo, que ve como sus esperanzas de supervivencia se verán reducidas al éxito de una misión espacial para desviar el asteroide. Yorba debe luchar contra la sensación de culpa, la angustia de su propia muerte y la locura del mundo ante la próxima destrucción. Alexander Korda no es un héroe, pero su camino de redención hace que empaticemos con él lo suficiente para que nos importe cómo trata de hacer las paces consigo mismo. En el viaje introspectivo, Yorba reflexiona sobre lo que le ha conducido al punto donde se encuentra. Es momento de arrepentimiento, de visitar los fantasmas del pasado y de tratar de compensar sus errores. Es evidente el paralelismo entre lo que ocurre al arquitecto y lo que pasa en el planeta. La ambición, la falta de prudencia, el ignorar las consecuencias de nuestros actos, el egoísmo y sobre todo la soberbia son la huella en el alma sobre los que tanto Yorba como nuestra sociedad van a tener que hacer penitencia en los meses que les quedan. Al igual que lo que ocurre con el planeta, Yorba sabe que su final es ser consumido por el fuego, aunque en su caso no se trata del que vendrá con el asteroide, sino del de su propia soberbia, que le ha estado quemando desde hace mucho…

El fuego es una historia de ciencia-ficción con tintes apocalípticos que se convierte en excusa para hablar de temas íntimos mientras el protagonista emprende un viaje catártico, cuestionándose todas sus decisiones. Una trayectoria vital que nos permite hacer crítica de muchos de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día. También podemos ver guiños a autores y personajes de la cultura popular y del cómic que el autor admira y homenajea.

Rubín anunció El fuego en enero de 2020, casi tres años antes de que haya llegado a las librerías, pero llevaba trabajando desde años atrás esta obra de más de doscientas cincuenta páginas en la que cada viñeta y cada cuadro de texto son necesarios. David Rubín firma un trabajo visualmente apabullante, y lo hace de tal forma que logra que el lector llegue al nivel de implicación que una obra como esta necesita. Rubín nos lleva junto a Yorba desde que el asteroide inicia su camino hasta la conclusión de la historia.

David Rubín (Orense, 1977) estudia Diseño Gráfico y se lanza al cómic, la animación y la ilustración. Su primer álbum, El circo del desaliento (2005) se edita en gallego, español, italiano y francés. La tetería del oso malayo (2006) se publica en España, Francia, Italia y la República Checa y en el Salón del Cómic de Barcelona logra el galardón al autor revelación. Codirige Espíritu del bosque, largo de animación, y adapta al cómic Romeo y Julieta (2008), de William Shakespeare, y El monte de las ánimas (2009), de Gustavo Adolfo Bécquer. Ilustra Solomon Kane (2010), de Robert E. Howard, y actualiza el mito de Heracles con El héroe (2011 y 2012). Adapta Beowulf (2013). El retablo de las maravillas, realizado con Miguelanxo Prado (2015). Realiza junto a Marcos Prior el cómic Gran Hotel Abismo (2016). El Suceso, con guion de Jeff Lemire, (2018), Rumble (2019-2020), con guion de John Arcudi y Cosmic Detective con Jeff Lemire y Matt Kindt.

