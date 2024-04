Las obras del hospital Materno-Infantil de Huelva se posponen a 2025: "Es una falta de respeto"

Huelva despedirá 2024 sin que hayan comenzado las obras para la construcción del hospital Materno Infantil. La Junta de Andalucía pospone el inicio de las mismas a 2025, tal y como confirmó este lunes el presidente, Juanma Moreno, durante la inauguración del nuevo PET-TC del Hospital Juan Ramón Jiménez. "Si todo va como nosotros esperamos, con los trabajos que se están realizando -ya vendrá la consejera a explicar todos los detalles-, nuestra idea es poder adjudicarlo a comienzos del próximo año 2025 y que ese gran proyecto para Huelva y los onubenses sea una realidad lo antes posible. Se están haciendo todas las características técnicas y vendrá el equipo de la consejera también a contarlo", anunció.

La confirmación de que las obras no comenzarán este año supone un nuevo retraso en el inicio de las mismas, dado que en noviembre el delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, José Manuel Correo, aseguró que las actuaciones arrancarían a finales de este año. Una fecha en la que volvieron a insistir hace menos de un mes desde la Consejería de Salud y Consumo, pues reiteraron a este diario su "compromiso" con el comienzo de las obras antes de que concluyera 2024.

La demora del inicio de las obras no ha sentado mal en la sociedad onubense y así lo quisieron manifestar este mismo lunes los principales sindicatos sanitarios de la provincia, que coinciden en tildar de "falta de respeto" este nuevo retraso.

Por su parte, sobre el Materno-Infantil, que se ubicará en la zona del helipuerto en un edificio anexo al hospital Juan Ramón Jiménez, Moreno destacó la "complejidad" de la obra de este centro "porque los recursos son muy limitados, y porque todo se tiene que hacer con precisión y con ajuste, y de manera proporcionada, y además razonada", por lo que explicó que "iniciar un proyecto, en este caso, de una gran infraestructura sanitaria como es esta, sanitaria, no se puede hacer de la noche a la mañana, sino que hay que iniciar todo un procedimiento técnico y administrativo hasta que por fin lo podamos adjudicar y empiezan las obras".

Aun así, los sindicatos sanitarios "entienden que es un despropósito" y atizaron de forma generalizada al presidente del Ejecutivo andaluz. "Es una falta de respeto", considera el responsable de Sanidad en CSIF, César Cercadillo, para el que este anuncio es "un engaño más que se suma a todas las promesas incumplidas de la Consejería de Salud". "Huelva entera debería salir a protestar a la calle por un año más de demora para un hospital que tienen todas las provincias, a excepción de Huelva". "No hay calificativos", sentenció.

Para CCOO, en palabras de su secretario general del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Juan José Rodríguez, "además de suponer un nuevo incumplimiento de las promesas de los gobiernos de la Junta de Andalucía, vienen a certificar la falta de respeto que Moreno Bonilla, su consejera de salud y la delegada territorial manifiestan con la ciudadanía de nuestra provincia". El Gobierno andaluz "se ríe una y otra vez de nosotros en una espiral de promesas incumplidas, por lo que CCOO va a perseverar en la reivindicación de todas esas dotaciones sanitarias a las que no estamos dispuestos a renunciar", sostiene Rodríguez, al tiempo que hace un llamamiento a las personas de Huelva "a salir a la calle cuantas veces sea necesario y a tener memoria cuando llegue de nuevo la hora de votar en las próximas elecciones autonómicas, negando su apoyo a quienes ahora la maltratan".

Por su parte, el presidente del Sindicato Médico, Javier Méndez, asegura que "nos sentimos defraudados, engañados y ninguneados", pues entiende que "el escudarse en retrasar el inicio del Materno-Infantil en que los recursos son limitados y en que se trata de una infraestructura que requiere todo un procedimiento técnico y administrativo para poder adjudicar y empezar las obras es una nueva excusa". "Que lleguemos al primer cuarto del siglo XXI sin hospital Materno-Infantil, sin Chares y con un Hospital de referencia para toda la provincia obsoleto en cuanto a espacio para poder seguir creciendo es injustificable y no hace sino reforzar la sensación que tenemos todos de que Huelva es la gran olvidada", finalizó.

Desde UGT, el secretario del sector sociosanitario de UGT, Jesús Tormo, asegura no "poder admitir que se diga que este proyecto es complejo y tenemos un presupuesto limitado, pues es un proyecto que se lleva estudiando durante muchos años y el presupuesto es el que ellos quieran asignar, que a la vista de como van las cosas, nos permite presumir que no será ninguno de momento, porque no tienen el más mínimo interés en sacarlo adelante". Por tanto, prosigue, "después de todos estos años de gobierno no se puede venir a decir estas barbaridades a una Huelva que lleva clamando por el avance de una sanidad pública digna para sus ciudadanos".

De otro lado, el portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, dijo que las declaraciones de Moreno son "un insulto a los onubenses" y que no hace el hospital "porque no quiere". Criticó además que Moreno "no puede venir a Huelva a decirnos que el proyecto del Materno-Infantil es muy complejo y que requiere mucho dinero, porque él es consciente de que ese proyecto está hecho con todos los profesionales desde el año 2018 y llevan cinco años dándole vueltas", expresó.

Los presupuestos de 2024 destinaron 500.000 euros al Materno Infantil, una cantidad que que se puede ir modificando en función de que avance el proyecto, que tiene ya un presupuesto comprometido para el total de la actuación de 49 millones de euros que se irán liberando en cada ejercicio presupuestario.