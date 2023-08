"Hemos hecho de los cambios de recorrido una verdadera virtud"

Los nervios por la bajada de la Cinta ya han aflorado en cada rincón de Huelva, los costaleros se preparan para llevar a su patrona y el santuario se inunda de una marea de fieles onubenses que acogen este momento con los brazos abiertos. Comienzan las Fiestas de la Virgen de la Cinta en Huelva con cambios en el recorrido de sus tres salidas procesionales por las calles de la ciudad. La Virgen llegará durante el mediodía a la parroquia de la Concepción, donde se realizarán los cultos en su honor, después de un largo periodo de tiempo haciéndolo en la Catedral.

El hermano mayor de la Hermandad, Esteban Brito, ha desvelado durante la semana las claves de los preparativos y con muchas ganas, ha trabajado mano a mano con la Junta de Gobierno para “hacer de los cambios que hemos tenido que realizar, una verdadera virtud”. El recorrido dejará momentos históricos e inolvidables, la Patrona en el asilo Santa Teresa de Jornet, en la parroquia de Santa María de la Esperanza o en su visita al Ayuntamiento. Huelva ya espera impaciente unas semanas cargadas de fe, donde la alcaldesa perpetua será la protagonista de las calles de centro.

-¿Cómo se afronta la Bajada de la Virgen de la Cinta 2023? ¿Cómo se han sorteado desde la Hermandad las dificultades con el cambio de recorrido?

-Desde la Hermandad la estamos afrontando como siempre, con ilusión y ganas, es cierto que hemos tenido que variar el recorrido tradicional porque la ciudad se encuentra completamente levantada por las obras y con las vallas es peligroso pasar por el Conquero debido a la afluencia de gente que se espera. Por ello, vamos a tener que realizar cambios tanto en la bajada como en la procesión solemne por el centro. Además, este año los cultos no serán en la Catedral como de costumbre, sino que lo haremos en la Concepción, se tratarán de unos hechos extraordinarios pero no excepcionales, porque no es la primera vez que se realizan allí.

En lo que respecta a la subida, nos van a habilitar un espacio para poder pasar por La Merced y que el cortejo no tenga que dar un rodeo muy grande. Toda esta situación nos ha cogido en medio de un cambio en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento, pero nos hemos coordinado para que todos disfruten al máximo de las salidas de su patrona.

Además, los cambios nos van a dejar momentos muy especiales, con el paso por el asilo de Santa Teresa de Jornet o por la iglesia de Cristo Sacerdote con los que tenemos una muy buena relación.

-Durante la procesión Solemne por las calles del centro la Virgen visitará el Ayuntamiento de Huelva y las Hermanas de la Cruz, ¿qué puede contarnos?

-En este sentido hemos convertido la necesidad del cambio del recorrido en una virtud, ya que durante la procesión pasará por delante del Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial, que son hermanos mayores de honor de la hermandad desde hace 100 años. Una forma muy especial de celebrar este aniversario que se nutrirá además de la visita a las Hermanas de la Cruz y seguidamente a la Virgen de la Esperanza, que abrirá las puertas de su parroquia para que ambas vírgenes marineras se saluden cara a cara. Son momentos que estoy seguro que se quedarán grabados en la retina de todos los presentes y que la necesidad se ha vuelto una virtud para todos los creyentes.

-¿Cómo se han vivido las semanas previas de preparativos?

-Están siendo unos días muy duros porque hay que hacer muchas cosas para que todo salga como queremos. Se está montando el altar en la Concepción para que todos puedan acercarse a ver a la Patrona durante los días de culto. Además, este año tenemos que seguir los horarios para que no nos coja el calor, a las 06:00 será la misa y a las 06:30 se prevé que comience la procesión. Hay que ser puntuales porque el nuevo recorrido es más largo en unos 800 metros y no queremos que los costaleros se vean afectados por las altas temperaturas que se esperan para el domingo, intentaremos andar con la mayor velocidad en algunos tramos sin perjuicio a las paradas que tenemos programadas.

-A nivel personal, ¿cómo gestiona esta responsabilidad?

-Desde que estoy en el cargo la pandemia ha hecho que tengamos que quedarnos en el Santuario durante dos años consecutivos. El año pasado fue muy emocionante, el pueblo llevó a la Virgen, nosotros nos hicimos el camino prácticamente dos veces y este año lo esperamos con las mismas ganas. Con el nuevo itinerario se esperan momentos trascendentales con las paradas en el asilo y en la parroquia de Cristo Sacerdotes, donde se encuentran ilustres cinteros de toda la vida. Además, pasaremos por San Pedro, la iglesia a la que bajaba la Virgen antes de que Huelva fuera diócesis. La llegada a la Concepción será especial y esperamos que debido a su posición céntrica y fácil acceso todos los onubenses se acerquen a ver a su patrona.

-¿Cuál es el momento que espera con más ganas?

-En realidad lo son todos, solo espero que salga bien. La bajada es emocionante y muy cintera pero la subida es tremendamente popular, cada momento tiene su encanto y la novena también se espera que sea tan exitosa como el año pasado en la Catedral. Me quedo con cada instante, la Cinta tiene tanto que es imposible destacar algo.

-¿Qué novedades ofrece la Hermandad de la Cinta este año?

-Como ya es sabido nuestros estrenos son bastante escasos, este año hay una nueva Junta de Gobierno que acompaña a la Virgen y como siempre el exorno floral que será parecido al tradicional pero que no descubro hasta el día previo a la salida, se trata de una cuestión que se mantiene en secreto. No somos una hermandad de penitencia, la Cinta es tradición y su estreno más importante es reencontrarse con todos sus fieles.

-¿Ha influido la puesta en valor del Tesoro de la Hermandad en la afluencia en el santuario?

-Dar el lugar que se merece al Tesoro de la Virgen ha enriquecido al santuario, llega más turismo y esperamos que durante el año la afluencia vaya creciendo. Le ha dado un gran valor a la zona y en él exponemos detalles dignos de ver. Tenemos la previsión de que cuando llegue el otoño se incrementen las excursiones y las visitas.

Además, este es el tercer año en el que le damos protagonismo al Santuario durante las Fiestas de la Cinta con la celebración de la ofrenda floral a el día 6 de septiembre, ese día nos trasladamos allí recordando las antiguas romerías dedicadas a la Virgen del muro, la original Virgen de la Cinta. Desde que lo hicimos por primera vez debido a las restricciones durante la pandemia se ha seguido por la gran acogida de tuvo. Se trata de una jornada en la que fieles e instituciones se acercan para ofrecer a la Virgen desde una humilde margarita a el ramo más ataviado.

-¿Cuánta afluencia se espera este año?

-Esperamos que sea masiva tanto en la bajada como cuando la Virgen esté en la Concepción, se trata de una tradición que siempre esperamos que siga creciendo y que todos los onubenses se acerquen a saludar y rezar a su patrona.

-La fe es algo que se inculca, ¿la Virgen de la Cinta tiene garantizado el relevo generacional de fieles?

-Yo creo que sí, en el Santuario se ve mucha juventud y en la nueva Junta de Gobierno se ha incorporado mucha gente de menos de treinta años con la importancia y responsabilidad que eso conlleva. Nuestro objetivo es que atraigan a más gente joven que colabore con la Hermandad porque al fin y al cabo la Cinta es Huelva.

-¿Cómo está siendo tu experiencia al frente de la Hermandad?

-Han sido unos años difíciles con el peso del fallecimiento del anterior hermano mayor, Bienvenido González, inmediatamente después se declara la pandemia lo que nos frenó mucho e hizo que los devotos no se acercaran al santuario. Hicimos todo aquello que pudimos con las restricciones, dentro de los márgenes nos esforzamos al máximo, realizamos un triduo, dos novenas y el año pasado fue la primera salida procesional que pudimos hacer.

-¿Cómo influye las Fiestas de la Cinta en el sector turístico?

-Desde la Hermandad creemos que el santuario de la Cinta es el gran punto turístico de Huelva por lo que representa el balcón de la ciudad tanto por cuestiones religiosas como por las maravillosas vistas que tiene. Poner en valor todo este potencial fue nuestro objetivo con la realización del museo del Tesoro de la Virgen.

Todo lo que se hace a lo largo del año se ve potenciado por la programación de actividades que lleva a cabo el Ayuntamiento de Huelva con motivo de las Fiestas de la Cinta, con actuaciones muy atrayentes y que hace que la gente se acerque a los alrededores del santuario de la Virgen.

-Un llamamiento para que todos se acerquen a ver a la Virgen de la Cinta.

-Afortunadamente a Huelva no hay que llamarla para que acompañe a su patrona, lo hacen de oficio por el amor y la fe que le profesan. El verdadero llamamiento es invitar a todos a hacer lo de siempre, porque la Cinta pertenece a Huelva. Estoy seguro que los devotos no son van a defraudar después de que el año pasado se vivieran unas jornadas espectaculares con el estreno de una nueva entrada en el santuario. Le pido a Huelva que responda y que vaya con su patrona, que los onubenses sigan haciendo a lo que están acostumbrados.