El futuro de la ordenación del regadío pasa por el consenso y la unidad

Cuestión que preocupa a los regantes es el estado actual túnel de San Silvestre , el canal de distribución de agua no sólo para los regadíos, sino para el sector del turismo, la industria y el consumo humano. En este punto, el secretario de Feragua expuso la necesidad realizar obras de mejoras y llevar a cabo el desdoble de esta infraestructura para no poner en peligro el sistema hídrico de Huelva y garantizar el suministro.

En el debate se evidenció que Huelva no es deficitaria en recursos hídricos, como ocurre en otras provincias de Andalucía, si bien las concesiones de agua en las demarcaciones hidrográficas onubense, entre ellas la del Tinto-Odiel-Piedras, son insuficientes atendiendo a la demanda.

En su opinión, el problema se agrava porque hay muchas administraciones implicadas y no facilitan una respuesta rápida, y además porque el tejido productivo, incluida la producción agraria, va por delante de la gestión de los gobiernos y la previsión de los mismos.

En este sentido se pronunció también Cristina Armendáriz, que se mostró partidaria de agilizar los procedimientos administrativos y la tramitación de expedientes. “Hay que ser más eficaces y eficientes” para que no se paralice la actividad económica, por lo que abogó por “más corresponsabilidad, más coordinación y más consenso social” para no dilatar los procedimientos.

En el debate no faltaron las críticas hacia la administración a la hora de regularizar los riegos, ya que en ocasiones “llega tarde”. Así lo indicó Emilio Vieira, para quien la tardanza y el retraso en la resolución de los expedientes de concesión de agua y tierra provoca tanto “inseguridad jurídica como económica”.

En este apartado, responsable de WWF expresó su respaldo a la ordenación de los regadíos y expuso que “una cuestión es regularizar la situación y otra amnistiar ”, en alusión a las fincas que “no pueden estar dentro del plan”. Con este planteamiento coincidieron también buena parte de los tertulianos que reiteraron la necesidad de no crear falsas expectativas para los agricultores.

Doñana como oportunidad y no como obstáculo

Doñana es un escaparate en Europa y en el mundo. Los frutos rojos que se cultivan en su entorno están en el ojo del huracán, pero eso no es obvio para que se considere la agricultura de primor un enemigo del espacio natural protegido. Sobre esta premisa se pronunciaron los intervinientes en el debate que convinieron que Doñana, más que un obstáculo, debe considerarse como una oportunidad para posicionar a los berries de Huelva en una posición privilegiada en los mercados. “Cuanto mejor esté Doñana más garantía tendrá la agricultura sostenible”, espetó Ramón Soriguer, de la estación biológica.

El Parque Nacional y su entorno han cambiado pero es preciso seguir manteniendo sus valores naturales y compatibilizarlos con la actividad económica sin que pierda su identidad. Esta es la idea generalizada.

Según el secretario de Feragua, la agricultura de Huelva está al mejor nivel de toda Andalucía con casi el 100% de riego por goteo localizado y con unos procesos de fertilización que se han reducido de forma significativa y por su tanto su repercusión negativa en el medio ambiente

Parias solicitó, no obstante, que las administraciones no pongan en riesgo el potencial agrícola que tiene la provincia de Huelva, “a la que no le faltan los recursos hídricos”, y que garanticen su desarrollo sostenido. “Hay que cuidar Doñana sin olvidar las posibilidades del sector de los berries”, puntualizó.

Para proteger Doñana WWF demanda a la Junta de Andalucía y al Ministerio para la Transición Ecológica valentía para aplicar el Plan de Regadíos de la Corona Norte. En opinión de Felipe Fuentelsaz hay que “evitar nuevos regadíos y mirar al futuro en el que ofrecer a los consumidores europeos productos sostenibles desde el punto de visto ambiental”.

Para Asaja está claro que la gestión y regulación del agua es una cuestión que requiere un planteamiento global y multifuncional, con una mayor concienciación por parte de los regantes y más eficacia administrativa. Bajo la lupa de la Unión Europea “debemos gestionar bien y si no lo hacemos Bruselas no lo va a permitir. O hacemos las cosas bien o nos las van a imponer”, indicó Emilio Vieira.