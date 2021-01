El frío persistente fulmina los promedios de enero en Huelva

Las bajas temperaturas no dan tregua en Huelva, las mínimas no rompen récords pero su continuidad en el tiempo sí y así se prevé al menos hasta el próximo viernes. Para comprobar esta variación no hay más que comparar los promedios del mes de enero en la capital onubense con los registros de estos once primeros días de este año.

“La persistencia es el problema”, apunta Daniel Zamora, responsable de Meteohuelva. Las bajas temperaturas se hicieron ya presentes en Huelva a finales de diciembre y aquí siguen. Esa permanencia es la responsable de que las temperaturas registradas en lo que va de mes rebajen los promedios correspondientes a un mes de enero en la ciudad.

Así, la media de máximas del primer mes del año en la capital es de 16 grados y hasta el día de ayer se sitúa en 12 grados. Respecto a las mínimas, la media es de 6 grados, sin embargo en lo que llevamos de mes se reduce a la mitad, 3 grados. “Eso es muchísimo, por tanto realmente es esa la diferencia significativa”, asegura Zamora, puesto que, añade, “no se han dado temperaturas extremas, de momento el registro más bajo han sido los -0,7 grados del domingo 3 de enero”.

Más de 15 años atrás, el 28 del mismo mes del año 2005, los termómetros de Huelva marcaron -3,2 grados, un número que según las previsiones de la Aemet no será rebasado de momento. Además, en torno a esa fecha señalada hubo más días con mínimas por debajo de esos -0,7 grados de la semana pasada. En ese mes de enero de 2005, el 26 hubo una mínima de -1,8 grados y tanto en el 30 como en el 31 la temperatura bajó hasta los -1,6 grados.

Y aún más atrás, “durante la Guerra Civil, se llegó a los -5,8 grados”, señala el observador de la Agencia estatal de Meteorología José Antonio Gómez. Fue en 1938 y esta temperatura es la más baja que se ha registrado en Huelva capital desde que existen mediciones oficiales. En 1954 los termómetros llegaron a bajar hasta los -4,4 y en febrero de 1956 se llegó a los -3,6.

La Sierra es otro cantar, un manto blanco de nieve la cubre desde el pasado fin de semana a los municipios a partir de los 400 metros de altitud, aunque Zamora apunta a una situación similar en el sentido de que no se han producido temperaturas extremas en la zona, “sí tres semanas con mucho frío y lo más destacado han sido los 5 grados bajo cero en Aroche la semana pasada”.

José Antonio Gómez comparte el análisis de que lo que caracteriza la fase actual de frío que aprieta en la capital es su duración porque “todos los años hay algún día puntual con temperaturas más bajas”. Este experto en la materia explica las dificultades que plantea la provincia de Huelva para hacer las previsiones porque comarcas como la Costa o el Andévalo, “son muy heterogéneas”. Lo mismo ocurre con la propia capital, indica Gómez, donde “una distancia de dos kilómetros puede suponer una variación en los grados de temperatura” en un punto u otro de la ciudad.

De momento no se esperan precipitaciones, la previsión marca “un tiempo en calma que traerá temperaturas más bajas, sobre todo por la noche, debido a la inversión térmica. Habrá máximas más altas por los cielos despejados y mínimas más bajas”, señala José Antonio Gómez. “Tiempo seco y soleado y nada de precipitaciones”, dice Daniel Zamora.

En efecto, desde hoy al final de la semana la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología muestra jornadas soleadas con máximas que irán paulatinamente en ascenso. Hoy se prevé que los termómetros suban hasta los 13 grados, un grado más registrarán miércoles y jueves; viernes, sábado y domingo comparten un máximo de 16 grados.

En cuanto a las mínimas, en principio las cifras por debajo de cero quedan atrás en la capital onubense. El pronóstico indica 0 grados para hoy y mañana miércoles, el jueves 2 grados, el viernes 1 grado y 3 grados de mínima tanto el sábado como el domingo.

En la Sierra, Aroche, que llegó a esos cinco grados bajo cero la semana pasada, registrará hoy -3 grados de mínima que subirá levemente hasta los 0 grados previstos el domingo. La previsión de los próximos días en Aracena marca una mínima de -2 grados para hoy, -1 grado mañana, 0 grados jueves y viernes y un grado positivo tanto el sábado como el domingo.

Temperaturas frías como corresponden a un mes de enero pero como señala Daniel Zamora, “la memoria meteorológica es muy corta, y más tras los dos últimos inviernos tan cálidos que hemos tenido”. Las temperaturas no baten récords pero de momento, todo indica que las prendas de abrigo seguirán siendo imprescindibles y las mascarillas molestan un poco menos.