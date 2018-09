La fisonomía del barrio de Santa Marta se transformará con la Edusi

El barrio de Santa Marta cambiará su fisonomía con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), que lo hará más accesible. El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, presentó ayer a los vecinos, en la sede de la asociación vecinal, el proyecto de remodelación del área peatonal de la barriada. Se trata de una superficie de 6.622 metros cuadrados, ubicada entre la calle Artesanos y la avenida de la Cinta.

El proyecto urbanístico, que supondrá una inversión de 380.000 euros (el 80% procede de los fondos europeos y el 20% restante lo aportará el Ayuntamiento), se encuentra en fase de licitación y las obras podrían empezar a final de año. El plazo de ejecución de las mismas es de seis meses.

Los vecinos llevan cerca de una década esperando que se realice la intervención

"No me lo creo", manifestó el presidente de la asociación de vecinos, Gonzalo Castellano, al constatar que una actuación que llevan cerca de una década esperando, por fin se va a llevar a cabo. Castellano comentó que es una vieja reivindicación vecinal, ya que la zona peatonal se encuentra en malas condiciones y su remodelación supondrá "mayor calidad de vida" para las personas que residen en la barriada. No sólo se mejorará el paseo, también se rehabilitarán las zonas ajardinadas y el parque infantil.

Más de medio centenar de vecinos asistieron al acto de presentación del proyecto, en el que el alcalde estuvo acompañado por los concejales de Urbanismo, Manuel Gómez; de Empleo, Desarrollo económico y Proyectos, Jesús Bueno; de Infraestructura, Luis Albillo, y de Participación Ciudadana, María José Pulido, así como por los redactores del proyecto, los arquitectos Javier Olmedo y Águeda Domínguez, que explicaron las características de la intervención, que se enmarca en la Edusi, en el apartado de Espacios Degradados.

Olmedo señaló que lo que se pretende es "la rehabilitación de toda el área peatonal, el tratamiento de los jardines y la espacios colindantes, no es sólo la peatonalización de la vía".

Domínguez indicó que se trata de un proyecto "ambicioso" por la superficie sobre la que se va a trabajar. Se colocará pavimento en la vía, que está asfaltada, se ha optado por uno de color, estilo romano; se reordenarán los jardines y el arbolado, se sustituirán aquellos árboles que estén en mal estado y se quitarán los que causen daños en el firme con sus raíces. La arquitecta subrayó que "es una obra complicada por la amplitud de la misma. El barrio va a cambiar de imagen".

El alcalde apuntó que "hoy -por ayer- es un día muy importante porque llevamos casi dos años trabajando, desde que nos concedieron la cuantía que habíamos solicitado de algo más 15 millones de euros, en la redacción de proyectos, en la preparación de las actuaciones. Primero fueron las pistas deportivas de la plaza Andévalo, en La Orden, ya se está actuando en las del barrio del Carmen y ahora presentamos un proyecto que tiene que transformar decisivamente un barrio con muchas posibilidades, que tiene un alto grado de deterioro".

Cruz destacó que se quiere recuperar un espacio peatonal, hacerlo atractivo, amable, sin barreras arquitectónicas, y generar una plaza pública con su correspondiente mobiliario urbano, "un espacio que será emblemático, sin duda, para Huelva", a lo que añadió que "presentamos este proyecto a los vecinos con el compromiso de seguir trabajando por la barriada, por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, y conseguir convertir Huelva en una ciudad más accesible, más amable y verde".

El alcalde incidió en que el proyecto "tiene el visto bueno del Ministerio, cumplimentada toda la tramitación en cuanto a contratación y de intervención, y está en proceso de licitación".

Los espacios públicos y de esparcimiento de la barriada de Santa Marta presentan un deterioro considerable. Se han ido acometiendo actuaciones puntuales para solucionar problemas concretos pero el conjunto de los mismos se encuentra en la actualidad muy degradados, hay grandes desniveles en el firme y grietas, por lo que se propone la regeneración urbana del ámbito ubicado entre la calle Artesanos y la avenida de La Cinta, que tiene como núcleo central la superficie triangular de uso dotacional ocupada por el IES La Orden, el Centro de Atención Integral San Fernando para paralíticos cerebrales, el parque infantil y la sede de la Asociación de Vecinos Los Jardines de Santa Marta.

El objetivo es crear un espacio público de calidad, atractivo, accesible, con más comodidad para el peatón y con una importante mejora estética y funcional. En el ensanchamiento del viario principal está prevista una plaza arbolada, que se dotará de mobiliario urbano.

Se renovará el pavimento en todo el entramado viario que forma parte de esta zona y se eliminarán las barreras arquitectónicas. Aparte, el proyecto incluye la plantación de quince árboles de gran porte y once de pequeño tamaño, y la retirada de algunos árboles enfermos.

A la calzada de las calles peatonales principales se le dará una imagen unitaria, para lo cual se sustituirá el asfaltado existente (hormigonado en tramos concretos) por adoquines de hormigón y se sustituirán los bordillos existentes por otros nuevos de hormigón prefabricado. La nueva pavimentación del viario principal elevará la cota 12 centímetros. En todas las intersecciones con otros viarios secundarios, dotaciones y viviendas se llevarán a cabo actuaciones en el firme para no generar en ningún punto escalones o desniveles que puedan provocar problemas de accesibilidad.

En el viario peatonal secundario se colocará un nuevo pavimento, que será igual al existente, con baldosas hidráulicas de tacos o punta de diamante según el caso. También será igual en los accesos de bloques de viviendas y edificios dotacionales. En los casos que sean necesarios, está prevista la instalación de canaletas de recogida de aguas pluviales. Por otro lado, se eliminarán los colectores vistos de aguas pluviales de los edificios de viviendas que actualmente vierten al viario público, colocando arquetas a pie de bajante y colectores enterrados que viertan el agua a la red enterrada general.

La confluencia de las dos vías peatonales principales genera un espacio urbano, que, aunque no cuenta con la calidad mínima deseable, conforma un espacio peatonal de encuentro, con grandes espacios de sombra gracias a la arboleda existente, y situado además junto al acceso principal de un equipamiento urbano de gran significado para los jóvenes del barrio, el IES La Orden. En este ensanchamiento del viario principal, se proyecta una plaza arbolada y con mobiliario urbano, que potencie las grandes cualidades urbanísticas de la zona, que actualmente se encuentran sin desarrollar. Para ello, se pavimentará con el mismo tipo de adoquines y bordillos que el resto de viarios (para dar continuidad a todos los espacios), se construirán grandes alcorques alrededor de la gran arboleda existente y se plantarán nuevas especies vegetales decorativas que potencien la imagen de la plaza.

Aparte, se dotará al nuevo espacio público de mobiliario urbano que favorezca el encuentro social en este espacio de gran tránsito y confluencia.