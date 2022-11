Una familia de Huelva denuncia los montajes obscenos con fotografías de su hija de 3 años

Una familia de Huelva capital ha denunciado un caso de presunto acoso a su hija de 3 años a través de internet. En la denuncia interpuesta el pasado domingo en la Comisaría de la Policía Nacional, los padres manifiestan que un varón utiliza las imágenes de su hija menor para realizar collages obscenos y emplear lenguaje ofensivo y grosero contra ella, "todo ello publicado en el perfil de Facebook del denunciado".

El padre de la pequeña ha explicado a Huelva Información que su expareja y madre de sus dos hijas en común le avisó de que "un hombre al que no conoce de nada" está utilizando fotos de una de las hijas que tienen subidas los progenitores en Facebook para editarlas y añadirles frases malsonantes.

La denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, recoge uno de los comentarios referido a la madre y a la hija mencionada, el cual dice textualmente que "obliga a la menor a chupar el pijo de los viejos y a que le limpie el culo".

Ante esta publicación en las redes sociales del denunciado, la madre contactó a su exmarido para "pedir su opinión para gestionarlo juntos", al tiempo que le proporcionó el teléfono del presunto autor de los hechos, el cual también aparece publicado en sus redes sociales.

El padre de la chica, según figura en la denuncia, llamó al número de teléfono del denunciado para pedirle explicaciones por sus actos, momento en el que este último le contestó: "Yo voy a matarla para hacerle daño a ella". "(Al parecer, se refiere a hacerle daños a la expareja del denunciante)", detalla la denuncia. La conversación prosiguió, tal y como recoge el texto redactado en la Comisaría de Policía, y el denunciado aseguró "que borraría todo".

"Me voy a f** a tu hija"

Al día siguiente, declaró el padre de la menor, recibió una llamada del denunciado, el cual le dijo: "Me voy a f**** a tu hija". La frase dio paso a "un intercambio acalorado de palabras", tras lo que ambos colgaron los teléfonos, según se narra en la denuncia.

Horas después, prosigue el relato recogido por la Policía Nacional, el padre de la menor recibió un mensaje de WhatsApp del denunciado con una foto publicada desde su perfil de Facebook, la cual "es una imagen editada, en la que la mitad de la foto es su hija y un sobrino y en la otra mitad, un pene", y que fue difundida.

En el momento en el que el padre de la menor estaba interponiendo la denuncia ante la Policía Nacional, la misma recoge que "no para de recibir audios, tipo: tu hija se come el s**** de los viejos, no hay quien pueda conmigo". Poco después, lo que recibe es una foto de unas tumbas con el mensaje: "Ahí las voy a meter (refiriéndose a las hijas del denunciante)".

Los padres de la menor aseguran que no conocen al denunciado y que "nunca antes habían tratado con él", e insisten en que tampoco saben de su intención.

La denuncia interpuesta resume que el denunciado "envía por WhatsApp fotos donde aparecen sus hijas, editadas con frases y penes". A su vez, insisten en que "el denunciado es muy intensivo (sic) y no para de enviarle audios, pero que no quiere problemas y los ignora".

El caso está ya en manos de la Policía Nacional, que investiga los hechos, mientras la familia espera que el acoso que empezó la semana pasada cese de una vez.