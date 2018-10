Las escuelas infantiles tienen pendiente un pago superior a los 500.000 euros

CEI-A manifiesta su malestar por la unidad de funcionamiento

La Coordinadora de Escuelas Infantiles (CEI-A) ha enviado, por su parte, la resolución de la Agencia Publica de Educación, con las cantidades que recibirán los centros en concepto de gastos de gestión y matriculación. El documento especifica la cuantía que cada centro recibirá. Sin embargo, esta patronal advierte que un "gran número de centros no están conformes con lo adjudicado, ya que no coincide con lo esperado". Desde la Dirección General de Planificación de Centros de la Consejería de Educación "nos comunican que aquellos centros disconformes con el importe resuelto por la Agencia Publica, lo trasladen a la Dirección General o a nuestra organización para estudiar los casos específicamente". "A modo recordatorio, en la Mesa de Infantil -prosigue CEI-A- se acordó que aquellos centros donde una vez calculadas las cuantías por matriculación y gestión de ayudas no superasen los 1.200 euros por unidad, recibirían este importe por unidad en funcionamiento". El malestar que CEI-A ha manifestado a la Administración, es la interpretación que se ha dado a unidad en funcionamiento, ya que para la Consejería "este concepto va relacionado a si el aula tiene niños matriculados o no". Para la Coordinadora, una unidad está en funcionamiento desde el momento que se crea en Séneca, que es la columna vertebral del sistema educativo andaluz, y se adjudica un tutor. Todo esto sumado a que contabilizan "solo el alumnado de la convocatoria ordinaria, cuando nuestro sector necesita una convocatoria abierta, (como se ha conseguido) y que se abonen los gastos de todas las gestiones y matriculaciones realizadas posteriormente al periodo ordinario", es decir, aquellas que se hacen durante todo el curso.