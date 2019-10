Con una amplia carrera a sus espaldas como escultor y pintor, Sergio Sánchez afronta un trabajo muy especial, posiblemente el que más le marque. Ha sido elegido por el Ayuntamiento de Huelva para realizar el monumento a la afición que el próximo 18 de diciembre se inaugurará en los aledaños del Nuevo Colombino. Un encargo que llega al alma de quien vive por y para el Decano, un artista que firma sus obras con el escudo albiazul.

–¿Ilusión o responsabilidad, qué pesa más?

–Llevo más de 20 años de oficio en los que he tenido la oportunidad de trabajar para instituciones muy importantes, muy queridas por mí y con una enorme trascendencia, pero el Recre va más allá del artista. Es un sentimiento de cuna que me llena enormemente. Solo que pensaran en mí supone un motivo de orgullo y a partir de ahí entra la responsabilidad, pero la ilusión puede mucho más. Pienso las 24 horas en el monumento, no tengo otra cosa en la cabeza.

–A la hora de afrontarlo, ¿qué le inspira?

–Plasmar eso que vivimos cada domingo los que sentimos este club como nuestro, como nuestra propia identidad sin la que no somos capaces siquiera de imaginarnos nuestras vidas.

–¿Tiene sentido Huelva sin el Recre?

–Para nada. Una institución con 130 años de historia forma parte de la identidad de cualquier ciudad. Hablamos del Recre como podríamos decirlo de la Hermandad del Nazareno o del Rocío. Cuando una entidad lleva tantas generaciones vinculada a una sociedad ya no tiene sentido sin ella. Por eso nunca entendí a quien no estuviese de acuerdo con ayudar a evitar su desaparición. Más allá de los problemas y las dificultades que tienen todas las ciudades, el patrimonio cultural es un legado que tenemos la responsabilidad de proteger y como tal el Recreativo es fundamental para entender Huelva. Defender al Recre trasciende el deporte. Es imposible, no puedo entender Huelva sin el Recre, por eso cuando peligra el Recre lo hace una parte importante de Huelva y cuando lo defendemos lo estamos haciendo con nuestra propia esencia. Pero es más, incluso si queremos buscar valores materiales debemos entender que no hay nada que lleve más lejos el nombre de la provincia que el Recre. Cuanta más alta es la categoría en la que juega, más repercusión tiene la ciudad con el beneficio económico que eso supone para todos los sectores. No entiendo que haya quien no pueda comprenderlo.

–Cuando recibió la llamada, ¿qué se le vino a la cabeza?

–Me acordé del niño que iba a la Isla Chica, de los ratos previos haciendo tiempo para entrar en el campo y lógicamente la ilusión que le iba a hacer a mi hija Esperanza, con la que comparto esta fe que es el Recreativo. Ella lo está viviendo y disfrutando a mi lado.

–¿Cuántas llamadas ha recibido para sonsacarle detalles desde que se supo?

–Perdí la cuenta. Las he recibido hasta de amigos sevillistas que querían saber. No quería que se supiera tan pronto para evitar a los curiosos, pero es inevitable. He tenido que esconder el boceto dentro del taller. Habitualmente trabajo solo, aunque hay días que el taller parece la M-30 y es un trabajo muy especial que hay que preservar. El boceto tapado con una sábana ha hecho ya unos cuantos kilómetros dentro del taller. Hay tres personas a las que no les abrí la puerta cuando vinieron porque estaba visible.

–Por lo que ha podido trascender, ¿cómo espera que sea la reacción de los onubenses?

–He pensado mucho en los recreativistas, en la gente y en lo que el aficionado como yo ha vivido y sufrido en estos años. Va a estar representado el recreativista atemporal, de todas las generaciones porque la afición es el alma de este club y también va a ocupar un lugar muy importante la historia, esa a la que esta afición está aferrada como ninguna. La nuestra es una de las más sufridas del mundo. Hasta hace muy poco nos conformábamos con seguir vivos. Mi objetivo es que todo el que se plante ante él pueda sentirse identificado. Para ello he diseñado un monumento realista, que no necesite mucha explicación pero a la vez condense todo lo que representa este club para nosotros.

–Esta afición lo merece.

–Indudablemente sí. Ha demostrado de sobras lo que quiere y sufre por su club. Respondió en la campaña de salvación y ahí está rodando la pelota gracias a su gente. Nadie merece más un monumento que la afición del Recreativo.

–Los privilegiados que han visto el boceto qué le han dicho.

–Las impresiones han sido muy buenas, aunque el original será muy diferente porque tendrá muchísimos guiños y detalles. La maqueta se hizo con rapidez para presentarla, con la idea de lo que pretendía. La obra final será mucho más.

–¿Algún detalle más que se pueda conocer además de lo ya publicado?

–Tendrá unos mil kilos de bronce que unidos a la estructura nos darán más de dos toneladas de monumento. Tendrá muchos relieves con detalles, una pieza central donde todos nos sentiremos identificados y una altura de más de tres metros y medio. Estarán el escudo de Huelva, el del Recreativo, el Velódromo y el Colombino en los laterales para tener representadas todas las casas en las que ha vivido el recreativismo. Y habrá muchos guiños que la afición entenderá.

-Como artista y recreativista, había pensado alguna vez cómo sería su monumento a la afición.

–Jamás había pensado que se haría y mucho menos que tendría el honor de hacerlo. Hay pocas aficiones que tengan un monumento y ninguna lo merece más que la nuestra. Es algo que jamás habría imaginado. Por eso me parece una idea acertada que me hace una enorme ilusión.

–¿Lo hará el escultor o el recreativista?

–Lo hará Sergio recreativista, Sergio de Huelva, Sergio enamorado de su tierra, el que cada domingo le dice a su hija ‘vamos a la película de miedo’ como lo llamo yo. Soy feliz con ver a mi Recre en el campo.

–¿Ha imaginado lo que debe ser acudir cada quince días al estadio y ver allí su obra?

–La he visualizado hasta puesta en su sitio. El día del Trofeo Colombino estaba con mi hija en los alrededores del campo calculando los dos el espacio que podía ocupar si se colocaba en un sitio o en otro. Lo miraré con rubor más que con orgullo, tratando de verlo lo menos posible porque le sacaré defectos a cada centímetro. Es algo que me hará sentir mal en algunos momentos.

–¿Qué público es más exigente, el cofrade o el recreativista?

–Exigentes son todos. Saber de arte hoy en día está al alcance de muy pocos. Eso sí, todo el mundo sabe lo que le gusta y si una pieza es acertada para la Semana Santa, para el Rocío o para el Recreativo. En nuestro caso somos poco exigentes con el equipo porque hemos sufrido mucho, mientras que lo somos y con razón con nuestra historia y nuestros símbolos, como la camiseta que somos muchos los que queremos que mantenga sus rayas por detrás o que lleve el escudo con su cruz y sus colores. Espero estar a la altura.

–Asume que es la obra por la que se le recordará.

–Desde luego que sí y así me gustaría por el empeño y el cariño que le tengo al proyecto. Está en marcha otra muy importante y espero que no sea la última que haga, pero para mí sí me gustaría que fuera por la que se me recordara. El Recre es muy especial en mi vida.

–¿Es difícil de digerir que su nombre quede vinculado a la historia del Decano?

–No soy digno de entrar en su historia, soy un aficionado más. Tuve que hacerlo ya en su momento por una situación que no quería, aunque entendía que era mi obligación como recreativista al presidir el Trust. Fueron dos años de mi vida durísimos, en los que tuve que descuidar el trabajo, mi familia y mis amigos por una causa en la que nos va la vida a todos. Me preocupa más disfrutar del trabajo y que la gente esté satisfecha. Si tengo que estar en la historia lo haré exactamente igual que cualquier otro aficionado que lo dio todo para salvar al club en su momento más difícil. Porque en la historia no estará el autor del monumento, sino a todos los que representa la obra.

–No es trabajo.

–Para nada. Si normalmente no lo es porque disfruto con lo que hago, imagínate cuando se trata del Recre. Esto no puede ser trabajo en la vida. Si en los días normales le dedico 12-14 horas, imagínate ahora cuando me paso todo el día pensando en el monumento y en cómo mejorarlo. Estoy en calle con los amigos y pienso en el monumento. Lo llevo las 24 horas en la cabeza desde que me lo dijeron.

–¿Será un recordatorio de lo cerca que estuvo el final?

–No pretendo que lo sea. El monumento es un recordatorio de que la afición del Recre ha estado y siempre estará, de donde venimos y quienes somos. Para ello resaltará al seguidor que cada domingo acude, sufre y disfruta con su equipo. Será un recordotario de 130 años de vida y de todos los que nos quedan por vivir.

–La última es inevitable. ¿Será ésta la temporada del ascenso?

–Soy de los que piensan que tenemos mejor equipo que el año pasado. He visto todos los partidos menos el de Villarrobledo. Estaremos arriba a final de temporada. Lucharemos por el ascenso. Solo poder hablarlo es un triunfo.