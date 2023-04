El cohete Miura 1 integra la carga para su primer vuelo desde Huelva

El cohete Miura 1 cuenta los días desde su rampa de lanzamiento en el campo de tiro militar del Médano del Loro para su primer vuelo. PLD completa estas jornadas las pruebas previas en las instalaciones del INTA en el Cedea del Arenosillo, donde en las últimas horas una delegación del Centro Alemán de Tecnología Aplicada y Microgravedad (ZARM), perteneciente a la Universidad de Bremen, ha examinado el vehículo. Según ha anunciado la propia empresa, ha llegado hasta El Arenosillo para comenzar las labores conjuntas del primer viaje en el tendrá un papel destacado.

El Miura 1 llevará en la cofia de su vuelo inaugural un equipo de sensores del ZARM con el objetivo de verificar en condiciones de microgravedad algunas de las tecnologías que esta institución científica ha creado para la industria espacial. Según explica el vicepresidente de PLD, Pablo Gallego, el trabajo conjunto consiste en “integrar la carga del cliente y otras cargas previas”. El ingeniero jefe del ZARM, Thorben Konemann, ha explicado que el primer experimento permitirá obtener información para preparar “experimentos en vuelos suborbitales posteriores”. Con esas mediciones “prepararemos nuevos vuelos en el futuro”.

PLD Space dispone de distintas “ventanas de vuelo” concedidas por el Ministerio de Defensa de España. Además de la seguridad de la zona, el lanzamiento está "sujeto a la disponibilidad del propio cohete y a las condiciones meteorológicas", ya que se requiere de una velocidad del viento en superficie inferior a los 20 kilómetros por hora, "una atmósfera calmada de vientos en altura y ausencia de potenciales tormentas en las proximidades", recuerda la compañía.

We have welcomed our partner and friend @ZARM_de at our launch base in Huelva.MIURA 1 test flight will transport an experiment from the German technology center to test it in microgravity.Thank you very much for trusting us! pic.twitter.com/xnEsg0hwVc