El cohete Miura 1 completa sus pruebas de propelentes y ya está listo para el lanzamiento desde Huelva

El histórico lanzamiento del cohete Miura 1 desde su base del Arenosillo en Mazagón es cuestión de días. Las pruebas de carga de propelentes y cuenta a atrás hasta T0 se completaron de forma positiva durante la última semana, por lo que los técnicos de PLD Space ultiman los detalles para aprovechar la primera de las ventanas de lanzamiento disponibles a finales de este mes de abril.

La propia compañía compartió en sus redes sociales unas imágenes del momento en el que el cohete interrumpía de forma automática el proceso tras completar toda la carga de combustible. Según explica PLD Space, "se trata de uno de los ensayos más críticos de la campaña: con todos los pasos del lanzamiento previos al encendido de motor, incluyendo la carga de queroseno, oxígeno líquido, helio y nitrógeno. Todo ello, a presión nominal". Consiste en hacer todos los pasos hasta el momento último de la ignición en el que el motor se para de forma automática.

El T0, que es el final de la cuenta atrás para el lanzamiento, se alcanza con el lanzador en autosecuencia. Se trata de una forma autónoma de pasos sincronizados con la infraestructura de lanzamiento. Cuando llega a T0, se ejecuta un auto abortado ordenado por el propio cohete. "Esta es una prueba muy compleja de ejecutar, pero imprescindible para garantizar que Miura 1 está listo para su primer lanzamiento", ha destacado PLD Space.

Wet Dress Rehearsal ✅MIURA 1 ha superado con éxito el ensayo de carga completa de propelentes con reloj hasta T0. Estamos un paso más cerca del lanzamiento🚀MIURA 1 has successfully completed the full propellant loading test up to T0. We're one step closer to launch🚀 pic.twitter.com/FgBVwfVuRZ