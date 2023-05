El Puerto de Huelva apuesta por una gran red ferroviaria europea para su conexión terrestre

El Puerto de Huelva El Puerto de Huelva participa en el proyecto europeo denominado I RAIL (Interoperability of the rail systems with TAF TSI in TEN-T Corridors), enmarcado en la estrategia europea para la digitalización y homogenización del transporte ferroviario, cuyo objetivo se centra en potenciar la posición competitiva del sector ferroviario mediante la mejora del nivel de interoperabilidad de los sistemas ferroviarios, el desarrollo de un enfoque común orientado a la seguridad en el sistema ferroviario europeo y la creación de un espacio ferroviario único sin fronteras que garantice un alto nivel de seguridad.

De esta forma, al formar parte del proyecto I Rail, el Puerto de Huelva podrá incrementar la competitividad del transporte ferroviario, a través de la reducción de costes operaciones, garantizar la seguridad de las operaciones ferroviarias y conseguir una mejora de la planificación de las operaciones intermodales.

Los resultados de la estrategia de diversificación de tráficos del puerto onubense también se reflejan en el modo ferroviario. Así, en el año 2022 se han registrado casi 2.000 operaciones ferroviarias, de las cuales más de 400 corresponden a circulaciones de trenes de contenedores y el resto se distribuye entre graneles líquidos y sólidos. Las previsiones para este ejercicio apuntan a que se alcancen valores de tráfico superiores a los previos a la pandemia provocada por el Covid-19. En este contexto, destaca que casi el 30% de los tráficos de contenedores del Puerto de Huelva usan el modo ferroviario en el lado terrestre.

En relación con el movimiento de contenedores por tren desde la terminal ferroportuaria del Muelle Sur del Puerto de Huelva actualmente existen cinco trenes semanales, tres con Madrid y dos con Majarabique (Sevilla), que a su vez conectan con otros nodos ferroviarios, lo que significa que el Puerto onubense está conectado con el centro y norte de la Península Ibérica. Igualmente, existen circulaciones de contenedores y mercancía general desde otras terminales vinculadas al puerto, con destinos directos a Burgos, Extremadura y Portugal. Este crecimiento del tráfico ferroviario pone de manifiesto la necesidad del Puerto de Huelva en la implantación del gestor de capacidad ferroportuaria del proyecto I Rail, además de otras obras de mejora de las infraestructuras ferroviarias que también se están llevando a cabo.

En el marco de este proyecto europeo, el Puerto de Huelva continúa con los avances de los trabajos del desarrollo de un gestor de capacidad y circulación ferroportuaria, denominado iAPHRail, que facilitará el proceso de administración ferroviaria del Puerto de Huelva y la mejora de la planificación de los tráficos.

En los últimos meses, el Puerto de Huelva junto con la UTE formada por las empresas Portel Logistic Technologies- Sener Ingeniería y Sistemas, ha continuado con el desarrollo de los trabajos. Asimismo, ya ha comenzado a implementar los primeros resultados del proyecto, como son los avances en el desarrollo del módulo de circulación y de sistemas de información geográfica.

En el proyecto, financiado por el programa europeo CEF Transport, participan un total de 22 socios europeos, entre los que se encuentran los principales operadores ferroviarios de la Península Ibérica, ADIF, Puertos del Estado y otras Autoridades Portuarias y empresas del sector.

El Puerto de Huelva continúa avanzando en los trabajos para la implementación de un servicio de Autopistas Ferroviaria con el centro y norte de la Península Ibérica para el año 2025, considerado como una iniciativa de interés europeo en el marco del Corredor Atlántico, como se puso de manifiesto en el encuentro de los Corredores Europeos que se celebró en Huelva el pasado mes de noviembre. La apuesta del Puerto de Huelva por la sostenibilidad y la descarbonización del transporte, y en especial por el tráfico ferroviario es una realidad, como así se recoge en su nuevo Plan Estratégico 2023-2030 con visión a 2050.