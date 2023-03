PLD Space ultima los detalles para el traslado del cohete Miura 1 hasta Huelva

El Miura 1 está listo para el traslado hasta Huelva. Los técnicos de PLD Space llevan horas trabajando en los detalles para su transporte hasta las instalaciones del INTA en Huelva. El primer cohete privado de vuelo suborbital de España surcará los cielos en los próximos días desde Mazagón. El Miura 1 se ha fabricado en Elche, donde tiene la compañía su planta técnica, y se ha probado en Elche. Ahora emprenderá el camino en dirección hasta la provincia onubense.

Se espera que llegue en las próximas horas. Quedará instalado en el Cedea, donde tras las verificaciones oportunas pasará un último control. Posteriormente se ubicará en la rampa de lanzamiento ya preparada en el Médano del Loro, campo de tiro militar del Ejército de Tierra contiguo al Cedea. Desde ahí será el lanzamiento ya abril. La propia compañía anunció hace días que sería en el segundo trimestre de 2023.

El CEO de la compañía, Raúl Torres, compartió en sus perfiles en redes sociales, la publicación oficial de PLD con el cohete totalmente completado, con los precintos de seguridad y las protecciones para su transporte con un mensaje claro: "Miura1 listo para su transporte a la base de lanzamiento en Cedea-Médano del Loro, un hito importante para PLD Space, pero también para España y Europa, y el sector aeroespacial".

⏰Tic-tac. Ultimando los detalles de la primera unidad de vuelo de MIURA 1 antes de su próxima partida a la base de lanzamiento de Huelva.⏰Tick-tock. We're working on the final details of the first MIURA 1 flight unit before its next departure to the launch base in Huelva. pic.twitter.com/S2VKoVEwDI