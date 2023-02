Ya está preparada la rampa para el lanzamiento del cohete Miura 1 desde Huelva

Cuenta atrás para el lanzamiento desde Huelva del Miura 1. La rampa de lanzamiento del cohete ya está instalada en Mazagón. La estructura sobre la que deberá colocarse el vehículo ya apunta al cielo onubense. La imagen compartida por el CEO de la compañía, Raúl Torres, muestra el dispositivo colocado a escasos metros de los acantilados de la costa onubense.

Se trata de una vehículo móvil sobre el que se colocará el Miura 1 de forma horizontal, se fijarán los anclajes de seguridad y posteriormente se izará para su despegue. Es un proceso complejo que entraña enormes dificultades. “Miura 1 se construye el complejo de lanzamiento y se acepta en preparación para el vuelo inaugural utilizando nuestro vehículo ya calificado (probado en Teruel)”.

El cohete llegará a las instalaciones del INTA la próxima semana, si no hay ningún imprevisto. Después de todas las verificaciones realizadas en Teruel por la compañía, será en los próximos días cuando se produzca su traslado. Será de noche y por carretera. Si bien la mayor parte de su estructura viajará ya ensamblada, otros componentes más delicados se integrarán una vez en El Arenosillo, además del combustible que se utilizará. Para ello se ha construido un hangar provisional donde se realizarán todos los trabajos.

El lanzamiento se hará desde el campo de tiro militar del Médano del Loro, dependiente del ejército de Tierra. Hasta allí se trasladará el cohete en el último momento ya para el lanzamiento cuando esté totalmente completado y verificado. No obstante, el control de vuelo se realizará desde el propio INTA, distante apenas un par de kilómetros. Allí se han reservado unas dependencias para la instalación de todos los equipos de PLD Space desde donde se trabajará durante los próximos días con el horizonte del histórico acontecimiento. El compañía desplazará en total a una treintena de profesionales para las pruebas y el vuelo.

