El Miura 1 llega la próxima semana a Huelva para su lanzamiento al espacio

El primer cohete español que se lance al espacio, el Miura 1, de la empresa ilicitana PLD Space, será trasladado la próxima semana desde Elche (Alicante) hasta la base del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de El Arenosillo en Mazagón para su lanzamiento el próximo marzo. El Miura 1 es el primer cohete privado europeo que se lanza al espacio, un microlanzador de 12,5 metros de longitud y 2.500 kilos de peso, al despegue, que servirá para poner en órbita pequeños satélites.Detrás de esta iniciativa está la empresa ilicitana PLD Space, que cuenta con un equipo de 120 personas y ha sido declarada Proyecto Territorial Estratégico (PTE) por la Generalitat Valenciana. El cohete saldrá hacia Huelva la próxima semana acompañada por un equipo de 30 personas de PLD Space y las pruebas desde El Arenosillo servirán para la siguiente fase del proyecto, que será el futuro lanzamiento del cohete Miura 5, con 34 metros de longitud, desde la Guayana francesa.El pasado diciembre, con motivo de una visita a la planta de ensamblaje de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, el presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez, explicó que el Miura 1 es "un demostrador tecnológico" que permitirá ensayar hasta el 70 por ciento de las tecnologías que se utilizarán comercialmente en el Miura 5, en 2025. La empresa tiene reservadas dos "ventanas" temporales en marzo y una más en abril para su lanzamiento desde Huelva, en función de la situación climatológica.

🚀🚀For the first time in our history, 2 space launch vehicles at our facilities.🚀🚀Por primera vez en nuestra historia, 2 vehículos de lanzamiento espaciales en nuestras instalaciones.#VAMOSMIURA1 pic.twitter.com/BSWMY1irKJ