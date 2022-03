Así encontró Susana al bebé abandonado en un portal de la calle Rico de Huelva

Susana, la onubense que encontró este martes al bebé abandonado en un portal de la calle Rico, cuenta cómo tras oír el llanto desconsolado de un bebé decidió abrir la puerta para invitar a la madre a entrar. Pero lo que encontró no lo podía ni imaginar. Junto a la puerta del fondo del pasillo de una clínica dental que no pasaba consulta ese día había un niño de 12 envuelto en una manta y llorando en el suelo desconsolado.

"Estaba en el suelo, arropado con una mantita y no paraba de llorar". "Me quedé paralizada cuando abrí la puerta y lo vi en el ahí en el suelo", narra para Huelva Información. Susana se encontraba en su puesto de trabajo cuando a las 18:30 de este martes oyó el llanto desconsolado de un bebé. "Pensé que era una madre dando el pecho o el biberón que se había metido en el portal por comodidad y salí a decirle que entrase en la oficina", cuenta. Jamás pensó que lo que le esperaba al abrir la puerta: "No me lo podía imaginar. Llamé a mi compañero porque me quedé paralizada, no podía no mover los brazos para cogerlo". Rápidamente llamaron a la Policía que puso en marcha todo el operativo sanitario.

El bebé presentaba "buen aspecto, pero tenía mucha hambre porque parecía un gorrión con la bota abierta. Lo cogí, lo acuné y se calmó. Lo tuve casi una hora en mis brazos". Estaba "arropado por una mantita". Susana lleva "toda la noche sin dormir pensando en esa criatura y en su madre. Quiero pensar que lo hizo porque sabía que lo íbamos a encontrar rápido". Los sanitarios que lo atendieron en el mismo portal le confirmaron que "tenía las constantes vitales estables". Saber que se encuentra fuera de peligro "me ha dejado mucho más tranquila".

Investigación de la Policía Nacional

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para identificar a la persona que abandonó un bebé en un portal de la calle Rico de la capital onubense. Para ello, los agentes han solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad de los locales comerciales próximos al punto en el que fue encontrado el pequeño de apenas 12 horas de vida. Fuentes consultadas por este diario indican que hay diferentes establecimientos con sistema de videovigilancia en los alrededores del punto donde se produjo el hallazgo, lo que puede facilitar a la Policía Nacional la identificación. Los agentes avisaron al 061 de inmediato se desplazó una ambulancia que atendió al niño y lo trasladó al hospital Juan Ramón Jiménez. Se trata, según fuentes consultadas por este diario, de un varón de apenas 12 horas de vida que todavía tenía el cordón umbilical. El pequeño se encuentra ingresado y permanece estable.