Descartan la muerte violenta del hombre hallado cerca del puente del Odiel en Huelva

La autopsia realizada al cadáver de un hombre español de 46 años que fue hallado el pasado martes en la zona del puente del Odiel, en Huelva capital, ha determinado que no presenta finalmente signos de violencia como se presuponía en una primera inspección ocular.

Así lo han indicado desde la Policía Nacional, señalando que tras la "exhaustiva" autopsia realizada a este cadáver se ha precisado que no hay ningún signo de asfixia, fractura, ni hematomas ante o postmortem, y que los posibles signos de violencia, serían debidos a la descomposición y a las alimañas de la zona.

De la misma manera, ha informado de que se han extraído muestras para toxicología y que la causa de la muerte podría ser por ingesta de drogas o fármacos, extremo que "se verificará cuando así lo determine toxicología", por lo que han concluido que se trataría de una muerte "no violenta" en términos forenses.

La Policía Nacional de Huelva informó el pasado día 6 del hallazgo de un cadáver sobre las 16:30 en las proximidades del puente del Odiel, lugar al que se desplazaron los efectivos policiales para iniciar la investigación del suceso. Una vez en la zona, y realizada la primera inspección ocular, se determinó que la muerte de esta persona, según los primeros indicios, podría haber sido violenta.

Así las cosas, señalaron que las primeras evidencias apuntaban a que se trataría de un suceso delictivo -finalmente no-, por lo que no trascendieron más datos, así como apuntaron que lo más probable es que se declarase el secreto de sumario alrededor de este caso, algo que finalmente no ha ocurrido al no tratarse de una muerte violenta.