Un emocionado Pedro Rodríguez pregona al Patrón de Huelva, "símbolo de la ciudad"

Como cada mes de enero, Huelva se inunda de palmito y tradición de la mano de San Sebastián. El patrón de Huelva se echará a las calles el próximo día 21 y la ciudad comienza la cuenta atrás para los festejos con uno de los actos más carismáticos y especiales de las fechas: el Pregón. Un momento especial que se vivió este domingo de la mano de una figura icónica con calle propia en la capital y que conoce de primera mano la evolución de unos festejos en honor al mártir que han ido evolucionando y cambiando a lo largo de los años. Pedro Rodríguez fue el encargado de ofrecer a su ciudad, a sus vecinos, el Pregón de San Sebastián ante la atenta mirada de cientos de onubenses.

"Quién me iba a decir que hoy, a las doce de la mañana, estaría subido a las tablas del Gran Teatro pronunciado el Pregón de San Sebastián, patrón de Huelva. Me he negado muchas veces a ser pregonero, y también le dije que no al hermano mayor de Estudiantes cuando me propuso ser el del año en el que ellos celebran el 75 aniversario de su fundación", confesaba emocionado y algo nervioso el ex alcalde minutos antes del esperado momento.

Fueron sus nietos, Javier, Pablo, Belén y Manuela los que consiguieron convencerlo porque, el sí de los niños le recordó "que los mayores somos los encargados de transmitir las tradiciones a las nuevas generaciones". De aquella llamada el 6 de octubre pasaron tres meses en los que Rodri afirmó no haber dejado de pensar ni un sólo día en el Patrón y en Huelva. "San Sebastián es sinónimo de la Huelva del pasado, del presente y del futuro, aunque, los onubenses, no seamos conscientes de ello. Y me ha llegado el día. De esto trata mi pregón. La fiesta de nuestro patrón es un símbolo. Una de nuestras señas de identidad. Nos ayuda a crecer en sentimiento de pertenencia. A sentir las ciudad como algo propio".

"Hablar de Pedro Rodríguez es hacerlo del orgullo de ser onubense. Del alcalde que encendió en el corazón de su ciudad la chispa del onubensismo, ese sentimiento de identidad y pertenencia que nos hermana como vecinos"

El acto, que estuvo inaugurado por el hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes, Pablo Marchena y que también contó con la presencia en el escenario de la secretaria de la hermandad, Rocío Díaz y del párroco de la iglesia de San Sebastián, Cipriano de Toro Reinoso, estuvo presentado por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda.

Ha sido la primera vez, desde el año 1984 cuando se celebró el primer pregón de los festejos, que se ha producido una imagen tan singular como la de este año, en la que una alcaldesa presenta al que fue alcalde de la ciudad como pregonero.

Miranda ha mostrado su orgullo y eterno cariño por "Perico Rodri", con quien compartió muchos años en el Ayuntamiento como concejala y al que, asegura, sigue teniendo como "fiel consejero" hoy en día al frente de la Alcaldía de Huelva. "Nadie supo captar mejor esa singularidad que quien hoy pregona a nuestro patrón. Lo hizo durante décadas como magnífico profesional del periodismo y la imagen. Testigo de su objetivo fueron los onubenses, sus tradiciones y costumbres. Narró la vida de la ciudad mientras se empapó de ella. El contacto con los onubenses caló en su interior, impregnó su sensibilidad única al tiempo que alimentó el orgullo de sentirse choquero. Pedro Rodríguez fue vecino antes que alcalde. Un onubense convencido del valor de su tierra. Que ha luchado por ella en cada una de las etapas de su vida".

La primera edil dejaba patente "el reto" que suponía para ella presentar "al que fue mi mentor, mi maestro, mi jefe y mi amigo". Porque, dijo "hablar de Pedro Rodríguez es hacerlo del orgullo de ser onubense. Del alcalde que encendió en el corazón de su ciudad la chispa del onubensismo, ese sentimiento de identidad y pertenencia que nos hermana como vecinos".

Ante un Gran Teatro abarrotado de público y tras los sones Mi Huelva tiene una ría, a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, Pedro Rodríguez contaba en breves líneas, la vida de San Sebastián, por qué fue uno de los primeros mártires del cristianismo y por qué se convirtió en el patrón de Huelva. Quiso recordar con emotivas palabras cuándo nacieron las fiestas en su honor en esta ciudad, y cómo era el barrio de su nombre en los años 50.

Con su discurso, Rodri también se quiso referir a las crisis que sufrió la festividad, por distintos motivos, en la década de los años 80 y mitad de los 90. "Unas circunstancias que la llevaron a estar al borde de la desaparición y que desde el Ayuntamiento supimos rescatar y poner en valor haciendo resurgir una tradición de casi un siglo de existencia. Sabiendo que, en cada generación, la tradición se transforma, se renueva y se adapta, pero nunca desaparece. Porque, la tradición es un vínculo que une el pasado y el futuro. Es un reflejo del alma y la cultura de una ciudad".

Para el pregonero, la tradición del patrón San Sebastián es uno de los pilares esenciales del espíritu del onubensismo. "Nos motiva a preservar, valorar nuestras raíces y mirar el pasado con reverencia. Pero, a la misma vez, nos debe servir para alentar los partos de la vida presente, donde nacen los retos hacia nuevos valores y proyectos que, el futuro, demandará a las nuevas generaciones".

Quiso terminar su intervención dejando patente su amor por Huelva: "Este Pregón ha sido para mí también una oportunidad para hablar de Huelva, siempre Huelva. La ciudad que tanto quiero, y a la que no hay dinero, en el mundo, para poder pagar lo feliz que me ha hecho, durante toda mi vida". Un discurso lleno de emoción que culminó, como no podía ser de otra forma, con un "¡Viva San Sebastián!, ¡Viva Huelva".