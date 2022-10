¿Cómo elegir mi empresa de autoconsumo?

INERCIA pertenece al Grupo CECSA, con más de 100 años de experiencia en el sector eléctrico, y está enfocada en la gestión integral de la energía de sus clientes. Por ello, es uno de los mejores referentes de la provincia para explicarnos los puntos a tener en cuenta en la elección de tu empresa de autoconsumo:

garantías

Los principales componentes de una instalación de autoconsumo son: paneles, inversor, monitorización, batería y estructuras y cada fabricante garantiza sus productos. En el caso de los paneles y estructuras, la garantía es de 15 ó 25 años y en los inversores, baterías y monitorización sobre 5 ó 10 años. Sin embargo, debe ser la empresa instaladora, quien gestione el contacto con los fabricantes ante cualquier incidencia. Por ello, es fundamental confiar en una empresa con perspectivas a largo plazo, que lleve tiempo en el sector y que nos asegure su continuidad a lo largo de la vida de la instalación.

Que se encargue de todo

Un proyecto de instalación de autoconsumo conlleva una serie de procesos que están totalmente relacionados y que es muy importante que estén gestionados por una misma empresa para que no se puedan ceder responsabilidades de una empresa a otra. Las fases del proyecto son: presupuesto y estudio, gestión de subvención, visita técnica y aclaración de dudas, gestión de licencia de obras, instalación, puesta en servicio, legalización y operación y mantenimiento. Una empresa que se encargue de todo, debe responder ante cualquier incidencia y garantía durante la toda la vida de la instalación. Sin embargo, en caso de no gestionar subvenciones, licencias o legalización, puede ceder responsabilidad a otra empresa ante cualquier problema en una de estas fases, como puede ocurrir con la legalización y el abono de excedentes por la comercializadora o con la licencia de obras y las deducciones del IRPF.

Entidad colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía

Muy importante que la empresa que elijamos esté certificada por el organismo competente de su comunidad autónoma. En el caso de Andalucía, la Agencia Andaluza de la Energía certifica a las empresas colaboradoras para el acompañamiento del cliente en todo el proceso de subvención e instalación de autoconsumo.operación y mantenimiento.

Es una tarea que no debe olvidarse en ningún momento de la vida de la instalación, puesto que, en caso de no estar encima, puede aparecer algún problema en la instalación y no darse cuenta hasta recibir las facturas de electricidad por un importe muy superior al esperado. En ese punto es muy interesante contar con los servicios de gestión mediante monitorización de alarmas, producción y consumos, mantenimiento telefónico y en remoto, gestión de incidencias y revisiones periódicas.

Precio de instalación y mantenimientos futuros

Por su puesto el precio de la instalación va a ser un punto importante en la elección de la empresa, aunque como hemos comentado en los puntos anteriores, existen otros puntos que resultan incluso más importante. Por ejemplo, el simple hecho de no gestionar correctamente la subvención puede suponer una variación del 40% del coste final o, el caso de no gestionar una incidencia correctamente, puede suponer una pérdida de producción mayor a la de cualquier variación de presupuestos.

conclusiones

La idea que se pretende transmitir desde INERCIA con estos consejos no es más que, una serie de puntos que te pueden ayudar a elegir a la empresa correcta para montar tu instalación de autoconsumo, de forma que los clientes estén lo más satisfechos posible con su inversión.

En caso de que estés pensando instalar autoconsumo, contacta con una empresa de confianza y especializada en el sector energético como INERCIA para analizar la viabilidad de tu proyecto y que pueda acompañarte durante todas las fases.

