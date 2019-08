La comisión ejecutiva provincial del PSOE se reúne "preparada para unas posibles elecciones"

La comisión ejecutiva provincial del PSOE ha vuelto a reunirse tras el descanso de las vacaciones con "ilusión y esperanza en esta provincia, sabiendo lo que tenemos que hacer para mejorar la calidad de vida de los onubenses", ha apuntado el secretario general del partido en Huelva, Ignacio Caraballo.

Igualmente, el también portavoz de la Diputación ha explicado antes de que dé comienzo la comisión que su máxima será "continuar reivindicando todo aquello que le haga falta a la provincia de Huelva para que mejore". Además, asegura que pedirán responsabilidades a aquellos que "no estén haciendo bien las cosas". En este sentido, ha querido referirse al caso de la listeriosis, ya que desde el PP "se afirmaba que no había riesgo de ningún tiempo", pese a que han habido ya 3 fallecidos y numerosas personas ingresadas, entre las que hay mujeres embarazadas que "no saben cómo le afectará esta enfermedad al feto".

Así, ha destacado el caso de Chucena, donde la cifra de personas afectadas asciende a 50. "Si hubiera ocurrido con el Psoe hubiera sido un escandalazo, pero se está intentando apaciguar la actuación del Partido Popular", ha sostenido el secretario general..

Por otra parte, sabedor de las posibilidades de que se repitan unas elecciones generales, Caraballo ha señalado que desde el partido están tranquilos, pues "los resultados nos avalan y las anteriores elecciones ratifican que somos los más votados con el gobierno del 75% de los ayuntamientos en la provincia". Sin embargo, ha pedido que el resto de partidos "hagan un ejercicio de responsabilidad, olviden sus intereses y miren por España, ya que no nos interesa entrar en unas nuevas elecciones".

En lo que a la reunión con las comunidades de regantes se refiere, el secretario general del PSOE la ha calificado de "amigable y con vistas a buscar una solución en las hectáreas afectadas por el cierre de pozos". Asimismo, ha reconocido que, una vez que lleguen las pertinentes autorizaciones, "los regantes tendrán sus hectáreas, pero hay 40 de ellas conflictivas que sí tenían pozos ilegales".

Preguntado por la petición de cierre de los vertederos realizada por Partido Popular de Nerva, Caraballo se ha mostrado tajante al considerar que es "una irresponsabilidad fuera de lugar, pues es la Junta la que tiene que aprobar esto. De hecho, intentar ganar votos con esto no tiene sentido y debería tener una reprimenda por parte del gobierno de Juanma Moreno".