El edificio multifuncional del Muelle Sur estará finalizado este mismo verano

Ha sido desde su licitación en el verano de 2019, una de las obras más complejas a las que ha tenido que hacer frente el equipo del Puerto de Huelva. No por lo complicado de la infraestructura, que no lo era, sino por lo que conllevó su inicio. La adjudicación a la sevillana Detea y la posterior liquidación de la misma, hizo que el proyecto no peligrara, pero si que pudiera acumular un retraso importante. Al final, Sando, una empresa que ha trabajado en varias de las instalaciones portuarias de Huelva, acudió literalmente al rescate al hacerse cargo de la misma en idénticas condiciones a la adjudicación anterior, lo que facilitó que el proyecto se ahorrara varios meses de tramitación.

En la actualidad, se está pendiente del comienzo del revestimiento final, algo que le dará su aspecto definitivo y que supondrá realmente cumplir el objetivo con el que fue concebido, convertirse en la primera buena imagen que tienen todos los buques que hacen escala en los muelles del Puerto de Huelva, toda vez que será la primera estructura con la que se topen en su entrada por su bocana. Además, cumplirá un papel fundamental que va más allá de ese prestigio. En sus instalaciones, los pasajeros, un tráfico que hasta hace relativamente poco no tenía especial relevancia en el Muelle Sur, dispondrán de un espacio mucho más digno en el que el esperar para embarcar o desembarcar y que hasta ahora era llevado a cabo en contenedores provisionales rehabilitados. Además, las navieras, los servicios portuarios y las fuerzas de seguridad del Estado que tendrán una presencia cada vez mayor, especialmente si cristalizan las intenciones de los responsables portuarios de establecer líneas de pasajeros fuera de la Unión Europea.

Se trata de, tal y como se define en el pliego de condiciones consultado por Huelva Información de un "edificio singular" que ocupará una superficie de 2.392,35 metros cuadrados y que tiene un presupuesto ligeramente superior a los 6 millones de euros. Su necesidad se planteó desde que se estableció la línea regular con Canarias por parte de las navieras Baleària y Fred Olsen a comienzos de noviembre de 2018. La afluencia de pasajeros (un movimiento que hasta ese momento había resultado casi residual) comenzó a demandar unas instalaciones para sala de espera que no podían ser satisfechas durante mucho tiempo con los contenedores que fueron habilitados para tal efecto. Además, las navieras necesitaban espacio para sus trámites burocráticos y la asistencia a los viajeros y las fuerzas de seguridad, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, también requerían un espacio para la tramitación de las labores de control y seguridad de los pasajeros y mercancías de los buques que hacen escala en Huelva.

La intención de los responsables portuarios es tener el edificio plenamente operativo para el mes de julio. Las obras están pendientes del revestimiento que le otorgará el color blanco característico y singular, además del adecentamiento del entorno y quedan apenas la instalación de los suministros básicos. La posibilidad de contar con estas instalaciones, estarían en mejores condiciones para poner en marcha una línea de pasajeros con Casablanca, algo previsto para este verano pero que se retrasará debido a la reciente apertura de fronteras de Marruecos y a la premura de tiempo que supondría tenerla lista para este mismo verano. En cualquier caso, estarán dispuestas cuando se retome la idea.

Las nuevas instalaciones tendrán diferentes zonas de espera para pasajeros, cafetería, punto de información, zona de chek-in y venta de billetes junto a las ya mencionadas de las navieras, de los cuerpos de seguridad y despacho de aduanas.

Su entrada en servicio supondrá la confirmación de la estrategia de diversificación llevada a cabo por la Autoridad Portuaria cuando apostó por el tráfico de mercancía general como una de las alternativas a los movimientos de graneles que siempre han caracterizado a los muelles onubenses. A pesar de que la paralización económica fruto de la pandemia retrasaron ligeramente los planes para su apuesta definitiva por ellos, la reciente salida a licitación de la nueva rampa ro-ro, junto con la próxima ampliación de la terminal de contenedores para dar espacio a una gran superficie multipropósito, suponen un claro relanzamiento de la misma y una mejora de la operatividad portuaria que permitirá acometer la puesta en marcha de nuevas líneas regulares con las que ampliar el nicho de mercado del Puerto de Huelva.