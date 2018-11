El Puerto de Huelva hace realidad la nueva línea marítima con Canarias

Ayer fue un día histórico para el Puerto de Huelva y van unos cuantos en los últimos meses. Nadie quiso obviar la trascendencia que para sus tráficos y para sus propias infraestructuras supone la consecución de la nueva línea marítima que desde las 20:00 opera el transporte marítimo entre Huelva y los puertos canarios de La Luz en Gran Canaria y Santa Cruz en Tenerife. Sin duda el más expresivo fue el presidente de la Autoridad Portuaria onubense, José Luis Ramos, quien comenzó sus palabras con un más que contundente "casi ná", para posteriormente reconocer que había comenzado el día con un mensaje "a los 73 alcaldes de mi tierra en los que les decía que hoy, Huelva es más grande".

No es exagerado. Lo que ayer se consiguió desde la salida del ferri Martín i Soler culminaba seis meses de trabajo de todo el personal de la Autoridad Portuaria. La presencia en sus cubiertas del alcalde, el presidente de la Diputación, la subdelegada del Gobierno, delegadas provinciales y buena parte de la comunidad empresarial tanto de los puertos canarios, como gaditano y onubense, plasmaba el apoyo institucional sin fisuras a un proyecto trascendente. Así lo significaron tanto el presidente de Baleària, Adolfo Utor, como el director general de Fred Olsen, Andrés Marín, quienes no dudaron en destacar la predisposición absoluta que desde todas ellas tuvieron en el éxito de una iniciativa que debe aportar beneficios para las dos partes.

En el Muelle Sur, el Clipper Pennant estrenaba sus colores corporativos fruto de una alianza que fue definida por el presidente de Baleària, Adolfo Utor como un "matrimonio de conveniencia". El negro del buque que se dedicará al transporte ro-ro (acrónimo de roll on-roll off, o lo que es lo mismo los camiones con remolque), contrastaba con el blanco que recibió el Martín i Soler en los astilleros de Gibraltar, tal y como adelantó el pasado lunes Hueva Información.

Fue este último en el que el presidente de la naviera, Adolfo Utor, reconocía que se trataba de un momento "muy especial, el nacimiento de una nueva línea". El responsable de la empresa "que no un negocio", expuso su convencimiento de las bondades de un acuerdo con Fred Olsen que permite el aprovechamiento de sinergias entre ambas, "como si fuera un matrimonio de conveniencia que supone el dar alternativas a la oferta y una convergencia de intereses". A la fuerza indudable de la empresa que preside, se aporta la experiencia que la segunda aporta en el tráfico en las Islas Canarias.

Su objetivo se resume en "conseguir un servicio de excelencia tanto para los pasajeros como para las empresas que utilicen nuestro servicio de carga". Serán tres los servicios que se presten a la semana, en un ferri como el Martín i Soler que es "relativamente nuevo y eficiente desde un punto de vista energético, aunque lo será más cuando dentro de aproximadamente un año, sea convertido en un buque movido por gas natural licuado", algo que le permitirá aprovechar aún más las posibilidades del Puerto de Huelva, un lugar estratégico para este tipo de abastecimiento.

Utor expuso también que "una línea marítima, en especial esta que unirá Huelva con Canarias, supone un desarrollo del territorio, tanto desde un punto de vista económico como de progreso, algo que redunda en el bienestar de sus ciudadanos". Fue el "apoyo incondicional del Puerto de Huelva desde el primer momento", lo que les hizo decantarse por ese lugar para poner en marcha el nuevo servicio en detrimento del lugar que parecía tener todas las papeletas para quedarse con la nueva línea, algo que no fue óbice para que representantes del puerto de Cádiz estuvieran ayer presentes en los muelles onubenses.

"El apoyo de todos fue fundamental para la puesta en marcha de la línea"

Andrés Marín, director general de Fred Olsen, destacó la importancia que para su naviera, líder en el tráfico entre las islas Canarias, supone el establecerse en Huelva, ya que "será la primera vez que tengamos una sede en un Puerto de la península en 45 años" y quiso destacar una colaboración que se pone en funcionamiento "pero que es sólo el comienzo de una estrategia en la que buscamos la excelencia por encima de todo". También quiso destacar "el aumento de la competitividad, algo que siempre es bueno, así como el desarrollo del Puerto de Huelva, cuyo equipo apoyó el proyecto desde el comienzo del mismo".

"Es nuestra primera escala en un puerto de la península en 45 años"

No obstante, el más satisfecho de todos, era el mismo presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva. José Luis Ramos incluso recordó, en el comienzo de una nueva línea, "como en Huelva, hace 525 años también lo hicimos y desde entonces no nos ha ido nada mal". Su objetivo, desde la cubierta del primer ferri que bautizará el servicio es "convertir a Huelva no sólo en el referente del Sur Atlántico en España, sino en toda Europa, fruto de una Huelva ambiciosa y con confianza en sí misma"

A su juicio, la nueva línea supone "un salto de calidad, además de acceder a un mercado de dos millones de consumidores y más de 60.000 empresas para todas las empresas de Huelva". Ramos quiso recordar la "próxima licitación de mejoras en el Muelle Sur que, por un valor de 63 millones de euros, se licitarán en breve" y que incluyen "desde una ampliación del muelle de atraque, a la construcción de un edificio terminal para dar servicio a esta nueva línea".

"Con las cosas de comer no se juega", concluyó el presidente de la Autoridad Portuaria, quien expresó su convencimiento de que "la colaboración de todos, desde las instituciones de España, Andalucía, Huelva, los ayuntamientos de Huelva y Palos, así como los empresarios, permite lograr cerrar una operación como la que ahora inauguramos; este es el futuro y, como les dije a los alcaldes, hoy Huelva es más grande".