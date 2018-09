La inversión para el desarrollo del Muelle Sur alcanzará los 63 millones

El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, José Luis Ramos, señaló ayer el desarrollo del Muelle Sur como uno de los objetivos clave del Puerto de Huelva en los próximos años. El directivo ha cifrado en 63 millones de euros la inversión que se va a realizar en la zona para que sea el epicentro de una revolución "al nivel de la que supuso el muelle Juan Gonzalo" en su momento. En esta línea, afirmó que las iniciativas que allí se van a realizar, como la ampliación en 500 metros de la zona de atraque, la construcción del edificio multiservicios que acogerá la terminal de cruceros, la puesta en marcha del área logística o el incremento de la superficie dedicada al almacenamiento de contenedores van a ser clave para la marcha del muelle onubense en los próximos 20 años.

Ramos, que participó en un desayuno informativo organizado por la Cadena Ser, quiso destacar las cifras en las que se maneja la infraestructura onubense, "que se ha situado entre las siete principales de España en el último año, ha entrado en el top 30 europeo y es la segunda que más ha crecido en el continente en la última década". Estos magníficos resultados son fruto de la programación planteada hace años, que en 2017 se sometió a revisión y que "este año ha sido la confirmación de las iniciativas puestas en marcha". Es más, declaró tajante que las buenas cifras demuestran que "no nos hemos equivocado". Aun así, el presidente del Autoridad Portuaria quiso mantener su mensaje de ambición porque lo logrado hasta aquí "no es suficiente" y hay que aspirar a más.

Ramos quiso destacar la relevancia que está adquiriendo la llegada de mercancías a través del tren gracias a la puesta en marcha del nodo de Majarabique, "que mueve ya el 30% de las mercancías que llegan en estos momentos al Muelle Sur". Las buenas expectativas apuntan a que en el cierre del año puedan llegar a alcanzarse los 100.000 teus en las instalaciones onubenses. En esta línea, fue ambicioso y dijo que en unos años "no hay por qué creer que no es posible llegar al millón", ya que "hace poco tiempo nadie creía en seríamos capaces de crecer como lo estamos haciendo".

Con esta situación, el Muelle Sur se convierte en un elemento determinante para el futuro de las instalaciones onubenses, ya que, según señaló Ramos, "la intención es que en el Muelle Exterior se ubique todo lo relacionado con la industria y en esta zona intermedia tengamos un espacio en el que la logística adquiera una importancia fundamental".

A modo de conclusión, el presidente de la Autoridad Portuaria quiso destacar que "en un momento en el que el sistema portuario se encuentra en un contexto convulso" hay que aprovechar las oportunidades que la situación estratégica de Huelva ofrece para "ser el nodo logístico del Sur de Europa" y sacar rédito del impulso que debe darle su inclusión en el corredor Atlántico por parte de Europa, "una oportunidad de estar en las líneas de comunicación del continente y de poner a Huelva en el lugar que le corresponde".

José Luis Ramos no quiso pasar por alto la relación entre el Puerto de Huelva y la provincia de Sevilla desde que el primero se hiciera cargo de la gestión del nodo logístico de Majarabique. Un día después de que la Junta de Andalucía aprobase el estudio de impacto ambiental del polígono industrial que promoverá en la zona, el presidente de la Autoridad Portuaria quiso destacar la importancia que Majarabique tiene para Andalucía. "En una zona metropolitana como la de Sevilla, que agrupa a un millón y medio de personas -señaló- no cabe otra opción que pensar que el gran puerto exterior para la salida de mercancías de Sevilla es Huelva". Ramos resaltó la relevancia de la autorización de impacto ambiental del área logística que desarrollará la Junta pegada a la terminal ferroviaria que explota el puerto onubense y cuyo buen desarrollo incidirá en el crecimiento de ambas provincias. El máximo responsable de la Autoridad Portuaria quiso eludir la polémica generada en los últimos tiempos, pero dejó claro que la apuesta de Sevilla por establecer una línea de mercancías con el puerto portugués de Sines no le parece lo más acertado. "La amenaza está en Sines", destacó al tiempo que señaló su convicción en que en relación a Sevilla "el vecino es tu aliado". Ramos, sin embargo, fue claro y contundente al manifestar que "nunca he entendido estas guerras", aunque expresó con total contundencia que si es necesario "las voy a combatir". Respecto a las posibilidades de que cristalicen las conversaciones iniciadas con la naviera china Cosco, el rector del muelle onubense señaló que "mantuvimos una reunión en Hamburgo hace 15 días, pero no podemos adelantar nada". "Lo que está claro es que el mercado chino es una enorme oportunidad", concluyó.