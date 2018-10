La línea con Canarias transportará 20.000 camiones y 50.000 personas

Acostumbrados a presentar proyectos y planes de desarrollo con vistas a medio o largo plazo, la de ayer era una ocasión en la que la Autoridad Portuaria de Huelva traía un acuerdo cerrado que llevará aparejado un aumento de los tráficos, ingresos y de unas inversiones que se quedarán con buena parte de los mismos. La puesta en servicio de la nueva línea operada por Canary Bridge Seaways, fruto de la alianza estratégica entre Baleària y Fred Olsen, tiene ya sus primeras previsiones al año y en pocas ocasiones se pueden poner sobre la mesa cifras tan positivas. Los 20.000 camiones y 50.000 personas que conforman las previsiones realizadas por ambas empresas, suponen triplicar la capacidad de carga rodada y duplicar el volumen de pasajeros que en la actualidad transitan por los muelles onubenses.

De la importancia del servicio para los posibles clientes, sirva como ejemplo que la primera empresa interesada en su utilización es el líder de la distribución en toda España. Mercadona pretende aprovechar así una de las ventajas más palpables de la nueva línea con Canarias tal y como adelantó Huelva Información. El director del Puerto de Huelva, Ignacio Álvarez-Ossorio, reconoció que los tres viajes semanales que se pondrán en marcha a partir del mes de noviembre, "son especialmente atractivos desde un punto de vista logístico, en especial el que sale el viernes a las 20:00, que permite llegar a Canarias con el tiempo suficiente para que cualquier producto esté listo para su venta a primera hora del lunes".

Y es que las oportunidades para las empresas, tanto canarias como onubenses, abren un abanico del que apenas han comenzado a entrever sus primeros efectos. Tal y como se encargaron de recordar los responsables portuarios onubenses, "Canarias compra todo lo que consume", desde electrodomésticos hasta el último producto para su alimentación y bienes de equipo. Además, se accede a un nicho de mercado "compuesto por dos millones de personas y más de 65.000 empresas", por lo que el impacto en la economía onubense es importante y tendrá efectos inmediatos, ya que la conexión marítima permitirá llegar al mercado canario en el mejor momento posible para su distribución en un corto periodo de tiempo.

Al igual que sucede con el Corredor ferroviario Atlántico, la llegada de esta nueva línea tiene un efecto colateral tan importante como el volumen de negocio que trae aparejado. Se trata de la inclusión de Huelva en el mapa de estas dos compañías, que son líderes en el transporte marítimo nacional y europeo. En efecto, entre ambas, según el presidente de la Autoridad Portuaria, José Luis Ramos, "llegan a un mercado de 7 millones de pasajeros, por lo que por primera vez estamos vendiendo la marca Huelva a esa cantidad de personas, algo que hasta la fecha no nos habíamos encontrado. Cuando los clientes de estas dos navieras vean el nombre de Huelva entre las escalas, se interesarán por nuestras condiciones, por lo que se abren las posibilidades de conseguir nuevos negocios".

También supone el mejor ejemplo de una de las estrategias estrella de la Autoridad Portuaria onubense, establecidas en las líneas estratégicas de la misma. Ramos, desde el comienzo de su mandato se ha propuesto superar la imagen de puerto granelero de Huelva. La diversificación de tráficos, apuntada con la estrategia de asentar el tráfico de contenedores en el Muelle Sur, comienza a extenderse a todas las actividades portuarias. De hecho, uno de los objetivos que persigue esta nueva línea es el de "incrementar el tráfico rodado y de pasajeros", amén de convertirse en el Puerto peninsular de referencia con Canarias.

Ramos, que no quiso entrar en referencia alguna a los puertos a los que Huelva arrebatará el tráfico insular (principalmente Sevilla, Cádiz y hasta posiblemente Alicante) -salvo reconocer que "se la rifaban todos"-, también adelantó la importante cantidad de ingresos que conseguirá el Puerto tras la llegada de la línea con Canarias. Así, el montante conseguido será invertido "en reforzar las infraestructuras, ya que siempre hemos considerado la importancia de que inviertan en las mejoras del propio Puerto para conseguir afianzar dicha línea y conseguir que vengan más".

Donde ambos dirigentes estuvieron de acuerdo es en rechazar ciertos argumentos que colocaban a Huelva como un Puerto low cost. En primer lugar, porque sus tarifas tienen un margen de actuación complicado de alterar, ya que vienen reguladas por un marco conjunto y delimitado por Puertos del Estado y después "porque el atractivo de Huelva para estas dos compañías que van a operar aquí, son sus disponibilidades logísticas, así como las infraestructuras que se han puesto a su disposición". Se trata, según matizó Álvarez-Ossorio, "de una mejora de la competitividad de toda la economía de la provincia, de conseguir una mayor calidad en los servicios prestados" y pidió que no se identifique "bajos costes con baja calidad", ya que a su juicio, "estos costes tienen que ver con la posibilidad de que, por ejemplo, sus escalas sean las menores posibles". No obstante auguró "como en todos los negocios que empiezan, dificultades al comienzo de los mismos y no se descarta que durante los dos primeros años puedan asumir pérdidas mientras se pone a punto dicha línea, un proceso muy complicado". Así, por ejemplo, "en un primer momento se van a llevar a cabo tres viajes a la semana, dos de Baleària y uno de Fred Olsen y la semana siguiente a la inversa, aunque existe la posibilidad, debido a ese corto periodo de escala, de que se puedan ampliar a cuatro viajes, una vez que esta línea se ponga en funcionamiento".

La nueva línea ha sido posible en parte por la compra de Trasmediterránea por parte de la naviera Armas, lo que ha obligado a reposicionarse al resto de compañías que operan en todo el territorio nacional. Hay que tener en cuenta que Baleària tiene experiencia en el tráfico entre la península y las islas, mientras que Fred Olsen lo hace entre éstas". También responde a la nueva estrategia de fusiones entre las principales compañías navieras que se vive en todo el mundo y que reducirá su número de una manera apreciable en los próximos años, hasta quedarse con pocos operadores, pero de un tamaño superior. Desde el Puerto de Huelva se quiso insistir también en que "el actual servicio de la compañía FRS que une Huelva con Canarias no se va a modificar en absoluto por este nuevo servicio, ya que se trata de una línea regular. La nueva ruta es una línea nueva que viene para sumar tráfico de pasajeros y carga a partir de noviembre".