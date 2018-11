El docente investigado por fraude laboral está en activo en su instituto y en la UHU

La Inspección Educativa mantiene la investigación acerca de un profesor que ha estado dando clases en la Universidad de Huelva (UHU) mientras que estaba de baja laboral en su instituto de Secundaria.

La Delegación Territorial de Educación no quiso dar más información acerca de este asunto al indicar escuetamente, que "el tema está en manos de la Inspección Educativa".

La universidad es la única institución que por ahora se ha manifestado sobre el caso

Una vez que ha comenzado el curso 2018/19 y según ha podido saber este periódico, el profesor sigue en activo en el IES Delgado Hernández de Bollullos, al mismo tiempo que mantiene su cargo docente en la Universidad de Huelva en calidad de profesor asociado.

El pasado mes de junio, un funcionario tuvo la iniciativa a nivel personal de exponer ante distintos estamentos administrativos la situación de este docente, que a esa fecha estaba de baja laboral en el instituto bollullero. "Esta baja ininterrupida hasta el día de hoy, tuvo como fecha de inicio el 3 de octubre de 2017. Sin embargo, dicho profesor sigue asistiendo a las clases que imparte en la Universidad de Huelva. Me consta que el curso pasado ocurrió lo mismo".

El escrito fue enviado a la UHU, a la Delegación Territorial de Educación y a la Inspección de Muface, sin que el denunciante haya recibido hasta el momento respuesta alguna. Sí aclara que su primer paso fue poner el asunto en conocimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Huelva y "pasado un mes, recibo una carta diciéndome que no existe competencia por parte de este organismo para conocer sobre la materia denunciada".

La única institución que sí ha facilitado información al respecto ha sido la Universidad, que llevó el caso a su asesoría jurídica. Desde la Onubense se indica que "el profesor tiene su plaza obtenida por concurso de méritos como profesor asociado. Según la asesoría jurídica, al no desaparecer las asignaturas a impartir que dan lugar al contrato, este no puede ser rescindido de forma legal. Por otro lado, no puede emitirse informe negativo, que daría lugar a la rescisión del mismo, al no haberse producido en nuestro caso ninguna irregularidad, pues ha cumplido con la obligaciones adquiridas".

Desde la UHU se prosigue argumentando que "otra cuestión es lo que haya ocurrido en su plaza de funcionario público del instituto, y las medidas que la Delegación de Educación haya tomado, que ya no son competencias de la Universidad de Huelva".

En resumidas cuentas, "la universidad no puede cambiar nada, porque en la universidad no se ha producido el problema, sino en el instituto. Las medidas correctivas sobre su situación laboral corresponden a su plaza de funcionario, y ya escapa a la competencia de la universidad".

En un comunicado anterior, la UHU indicó que "si se diera el caso, es la Mutua (Muface) la que, en términos facultativos, podrá proceder a la anulación de la prestación de incapacidad temporal". "Por tanto, -añadió la Onubense- la responsabilidad de actuación sobre una presunta incompatibilidad le corresponde a Muface, no a la Universidad de Huelva, puesto que su trabajo ha sido correctamente desempeñado en ella y todo lo relativo a su plaza de profesor asociado cumple con la normativa vigente y sus requisitos".