Violencia de género Huelva: un detenido en Palos como presunto autor del asesinato de una mujer

Un hombre ha sido detenido esta madrugada por agentes de la Guardia Civil en la localidad de Palos de la Frontera tras presuntamente apuñalar mortalmente a una mujer con la que mantenía una relación sentimental.

Los hechos, según ha indicado a EFE el alcalde de Palos, Carmelo Romero, han tenido lugar poco después de la 1:00, en un campo conocido como Las Arenillas donde agentes de la Policía Local y la Guardia Civil han encontrado a la mujer, de origen rumano, "con un puñal clavado en la espalda".

Romero ha detallado en Canal Sur que tanto el agresor como la víctima trabajaban en la campaña de recogida de la fresa y mantenían una relación de pareja aunque no convivían, ya que el varón ahora detenido vive en la calle Reyes Católicos del municipio y la víctima mortal lo hacía en la zona de Las Arenillas. Según el regidor, la víctima tenía previsto acudir esta misma mañana a la Policía Local a denunciar el "acoso" al que era sometido por su pareja, que insistía en que debían convivir juntos.

De confirmarse que se trata de un caso de violencia de género será la quinta víctima mortal en lo que va de año 2023 en Andalucía. No obstante, fuentes de la investigación han confirmado que la víctima no figura en el registro del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (Sistema VioGén). La principal hipótesis de los investigadores, que están tomando declaraciones a testigos, es que se trate de un caso de violencia de género, aunque no se descarta ninguna opción.

Denuncia del Gobierno

La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha lamentado el asesinato este martes de una mujer de nacionalidad rumana presuntamente a manos de su expareja en Palos de la Frontera (Huelva), el cual ha sido detenido horas después, aunque la subdelegada ha afirmado que el caso "aún debe ser confirmado por el Sistema VioGén", que "se ha puesto en marcha".

En un audio remitido a los medios de comunicación, Parralo ha explicado que esta madrugada se ha producido "un nuevo asesinato de una mujer de 34 años a manos de su expareja de 30", además, ha añadido que ambos "trabajaban y vivían en el municipio de Palos de la Frontera.

De este modo, la subdelegada ha subrayado que "la cara más amarga del machismo se ha vuelto a poner manifiesto con este nuevo asesinato", que "de cualquier manera debe ser confirmado por el Sistema VioGén", el cual "se ha puesto en marcha desde la Subdelegación del Gobierno de Huelva y desde la Delegación del Gobierno de España en Andalucía". "Pero, desgraciadamente, hay que lamentar una nueva mujer víctima de esa violencia, de la cara más sangrante del machismo", ha lamentado la subdelegada.