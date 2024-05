Pablo Caballero: "El que no crea directamente que no venga"

Pablo Caballero, quien ha regresado al verde tras su lesión y le dio al Recre el único gol ante el Linares Deportivo, está convencido de que el Decano tiene aún posibilidades de volver a conseguir la quinta plaza del grupo II.

Para ello y para cumplir con ese propósito, hay que "repasar los errores que estamos cometiendo y lo que estamos haciendo mal" para volver a la dinámica positiva y terminar la temporada con el mejor sabor de boca posible.

El Pali ha vuelto después de un camino "que se hizo largo y muy cuesta arriba", pero el argentino sabía que el momento "iba a llegar". "Todo el tiempo genera frustración, querer estar, aportar, pero era consciente de que no podía", comentó en rueda de prensa. Asume que "toqué fondo, que fue cuando decidí cambiar un poco de valoraciones, meter tijera y bisturí y cortar por lo sano y hoy me encuentro bien".

"Al final es mucho tiempo, ver todo desde fuera no es fácil para nadie, uno ve a los compañeros, estamos haciendo un campañón y uno quiere ser parte de eso", asumió Caballero, al que le ha llegado su momento, "ahora me está tocando esto y dejaré todo para los últimos partidos que quedan".

El delantero argentino del Recreativo de Huelva confía plenamente en sus compañeros y está convencido de que "mientras haya posibilidades, vamos a creer en esto, en el trabajo que se está haciendo" y, más allá de posibles análisis a los rivales, el equipo ha de centrarse en ir "a por la victoria".

"Claro que creo...y el que no crea directamente que no venga". Su mensaje fue claro en la previa del Intercity-Recre de este domingo. "Yo creo que se puede, fuimos culpables de que la gente, o un grupo de gente esté desilusionada o que no crea, pero también fuimos culpables en la ilusión que generamos en la gente, entonces pienso que tienen que creer, como creemos nosotros y creo que todavía se puede dar". Aún hay posibilidades de conseguir de nuevo la quinta plaza.