El deportista trasplantado Samuel Degaldo consigue un bronce mundial en triatlón

El deportista nervense con doble trasplante de pulmón, Samuel Delgado se ha hecho con la medalla de bronce en la modalidad de triatlón en los Juegos Mundiales que se celebran durante estos días en Newcastle (Inglaterra). El joven ya recibió el reconocimiento Torre de Nerva 2017 por elección popular y fue medallista en los VII y VIII Juegos Nacionales de Trasplantados celebrados en Granada y Cádiz, respectivamente, así como en los X Juegos Europeos celebrados en Cagliari (Italia).

"¡Feliz! ¡Estoy muy, muy, muy feliz!". Esta es la palabra que más veces repite Samu cuando le preguntan por la gesta conseguida. Llegó al Mundial para personas trasplantadas con muchas dudas a raíz de una inoportuna gastroenteritis que se le presentó dos días antes del comienzo de la competición.

A todo esto se le había unido ya la presión del trabajo, las oposiciones que se está preparando, y las lesiones. Todo jugaba en su contra, pero sacó fuerzas de donde parecía no tenerlas para afrontar con garantías una de las pruebas más completas de la competición: el triatlón (5 kilómetros corriendo, el doble en bicicleta, y 400 metros a nado). Y lo consiguió.

Subió al podio para recoger su merecida medalla de bronce y sentir una sensación como jamás antes había experimentado. "Ha sido increíble. Ha sido uno de los momentos más importantes de mi vida. A pesar de llevar la medalla colgada al cuello, aún no me lo creo. Soy inmensamente feliz por llevar a Nerva hasta este Mundial y por todos los que me han apoyado para estar aquí", asegura.

Desde que el nervense ha publicado su nuevo logro en su cuenta particular de Facebook no ha dejado de recibir felicitaciones de familiares, amigos y seguidores, entre ellos sus compañeros del equipo de Gobierno socialista del Ayuntamiento de Nerva, donde es concejal de Juventud y Comunicación, así como del presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, quien en su cuenta de Twitter ha publicado: "Muchas felicidades Samu, eres todo un ejemplo como deportista, además de una persona comprometida con tu pueblo, Nerva. Nos sentimos muy orgullosos que seas de Huelva".

Samuel ha conseguido labrarse un envidiable currículo deportivo en los últimos años. Todo comenzó en Granada en el verano de 2017 con 5 medallas, dos de plata y tres de bronce, en los VII Juegos Nacionales para Trasplantados. Después llegaron los dos bronces conseguidos en los X Juegos Europeos en Cagliari. Y, antes de este nuevo logro, se hizo con otra medalla de bronce en la modalidad de triatlón y dos de plata en las modalidades de natación y 5 kilómetros en los VIII Juegos Nacionales de Trasplantados celebrados en Cádiz.

A comienzo de este año, Samu presentaba en Nerva su proyecto Crea tu camino, una iniciativa respaldada por la marca Que sea de Huelva de la Diputación y las empresas mineras Insersa y Proyecto Riotinto, que persigue ahondar en la base de la fórmula que tantas alegrías le está reportando: "Trasplante + Deporte = Vida". El deportista quiere imprimir su sello propio en la toma en consideración de las personas que como él sufren esta enfermedad incurable y el elevado coste que supone su tratamiento. Este proyecto surge a imagen y semejanza de la experiencia vivida por Samu en cuantas competiciones deportivas ha participado.

Delgado se ha convertido en todo un ejemplo de superación para sus vecinos en Nerva, muy en particular, y de la Cuenca Minera de Riotinto en general. A sus treinta y pocos años, aún lucha contra la fibrosis quística que le obligó a trasplantar sus pulmones cuando apenas era un chaval. Una donación obró el milagro. Pero esta enfermedad no le impide participar en cuantas competiciones deportivas, carreras populares y de montaña se ponen a su alcance. La práctica deportiva ha resultado crucial en su mantenimiento físico. Ese es el mensaje que quiere transmitir aprovechando las próximas competiciones en las que participará.

Recientemente, el deportista nervense recibía, junto el área de deportes de la Diputación de Huelva, el premio Aire y Vida, concedido por la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Fibrosis Quística, por la labor de apoyo que realizan a la experiencia deportiva y difusión de la donación de órganos. La entrega del premio tuvo lugar en Sevilla con motivo de la Celebración del Día Nacional del Donante, en el edificio de gobierno del hospital Universitario Virgen del Rocío.