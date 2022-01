La demora para una cita presencial en varios centros de salud de Huelva capital supera los 10 días

Conseguir una cita presencial en varios centros de salud de Huelva capital es todo un reto. La demora para una consulta de medicina de familia supera los 10 días y, tal y como aseguran a esta redacción los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, "son algunos los centros de salud de la capital en los que no hay citas disponibles en las dos semanas siguientes".

El mensaje "en estos momentos no podemos agendar la cita solicitada" se ha convertido ya en un habitual en los dispositivos móviles de onubenses que requieren de una consulta médica en Atención Primaria, mientras que los más afortunados, "que no son muchos", se tienen que conformar con una cita al cabo de diez días desde su petición.

Desde CSIF, su responsable provincial de Sanidad, César Cercadillo, explica a esta redacción que es "casi imposible obtener una cita por ClicSalud" en los referidos centros de salud y que la otra opción, la llamada telefónica, "no funciona", dado que los profesionales al teléfono "no dan abasto ante la elevada demanda de peticiones".

Así lo confirman también desde UGT, cuyo delegado en Atención Primaria, Manuel Yust, insiste en que "no hay modo de que se responda al teléfono, en tanto que la mayoría de las veces entra la llamada y se queda en una espera gigantesca".

La única salida que tienen los onubenses afectados es acudir a su centro de salud con ánimo de obtener "una de las pocas citas médicas que se dan en la primera hora de la mañana", explican las centrales sindicales. De este modo, según resalta el secretario general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO), Juan José Rodríguez González, "se obliga a las personas a congregarse en los centros de salud a horas muy tempranas, no siendo fácil conseguir una cita por la alta demanda que hay".

Por su parte, la delegada de Salud y Familias, Manuela Caro, reconoce que esta demora "sucede en algunos centros de salud de la capital", al tiempo que añade que "no en todos, no podemos generalizar, pues muchos funcionan con normalidad". De hecho, insiste en que en la mayoría de los municipios "no existen demoras para conseguir una cita presencial".

En este punto, Caro recomienda que todos aquellos procesos que se puedan realizar por teléfono, "se hagan por esta vía" y recuerda el "esfuerzo importantísimo que hemos realizado para tener varias líneas de contacto, pues llegamos a pasar de 8.000 a 80.000 llamadas en un solo día, así como el de los propios sanitarios, quienes realizan una labor encomiable".

La delegada de Salud y Familias considera que, "a rasgos generales, vamos mejorando", pero subraya que "queda mucho aún por mejorar".

En lo que se refiere a las causas de la mencionada demora para obtener una cita médica, los sindicatos de la provincia lo achacan a la "falta de profesionales que respondan a la alta demanda de consultas médicas".

Desde Comisiones Obreras (CCOO) explican a esta redacción "que no hay evolución positiva en Atención Primaria, pues el personal continúa trabajando al límite y con mucho cansancio". Así, tal y como expone el secretario general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Juan José Rodríguez González, el problema está en que "necesitamos más profesionales, habida cuenta de la alta demanda de la ciudadanía". De este modo, añade que "si tienes una demanda que supera tu capacidad, lo lógico es contratar más personal".

Esta problemática de "falta de profesionales" se ha agravado con las bajas por coronavirus. Antes del término de la semana anterior "más de 80 sanitarios" de la provincia de Huelva causaban baja como consecuencia del virus, por lo que "aquellos sanitarios que sí trabajan tienen que doblar sus esfuerzos", explica el responsable provincial de Sanidad de CSIF, César Cercadillo, quien insiste en que "mientras no haya refuerzos, esto será insoportable". De hecho, sostiene que, con motivo del "caos" producido durante las fiestas navideñas, "entre tres y cinco usuarios se han juntado en un mismo tramo horario".

En esta línea, el delegado en atención primaria de UGT, Manuel Yust, recuerda que la "sobrecarga no es de un mes, sino de dos años y, por ende, ni las cabezas ni los cuerpos dan para más". En este sentido, añade que "la alta y prolongada carga de trabajo repercute en el estado del médico, al que, por su cansancio, puede no percibir cosas importantes en sus pacientes".

Los sindicatos consideran que "sí que hay problemas para encontrar médicos", pero recuerdan que "no son pocos los enfermeros y enfermeras que han preferido irse a otras comunidades autonómicas donde los contratos tenían mejores condiciones laborales y retributivas que en Andalucía".

Por su parte, la delegada de Salud y Familias, Manuela Caro, ha asegura que el "problema" está en que "no encontramos médicos y enfermeros parados en la bolsa de trabajo", de ahí que "nos veamos obligados redistribuir los cupos con motivo de las bajas por Covid-19 o de las "merecidas" vacaciones.

Sobre las consecuencias que tiene el mencionado escenario en la población onubense, una de las principales es la "obligación" a personarse en los centros de salud a horas muy tempranas para optar a una de las citas diarias que se dan a primera hora de la mañana, algo que "no todos consiguen", explica desde UGT el delegado de Atención Primaria, Manuel Yust.

A su vez, los elevados tiempos de espera se traducen en que "enfermedades habituales que se controlaban a diario han dejado de verse", señala el responsable provincial de Sanidad de CSIF, César Cercadillo. Entre las mismas figuran, por ejemplo, las enfermedades respiratorias, diabetes o las cardíacas, "aquellas que denominamos crónicas", puntualiza Cercadillo. Esto supone, además, una mayor carga en las agendas de los especialistas, "un hecho que puede desembocar en el diagnóstico tardío de enfermedades con un cuadro más severo, como las tumorosas".

A todo ello, el secretario general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Juan José Rodríguez González, añade la "mayor carga en las Urgencias, a las que muchos acuden después de desistir en la obtención de una cita en Atención Primaria".