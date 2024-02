La crónica de la final del Carnaval Colombino

La gran final del Carnaval Colombino lució un ambiente de categoría. Para comenzar la velada, veo a la Corporación Municipal vestida de los magos de Harry Potter. Los más sarcásticos decían que iban de brujas, pero sea lo que sea es otra forma de apoyar la fiesta. Con la anterior corporación, solo vimos al alcalde disfrazado y porque salía en una murga... a ver que dicen ahora los que ponían a Gabi de vuelta y media. Las vueltas que da la vida. La murga de Los Primos llega con su antología. Esto hace que se empiece 35 minutos tarde. La gente se lo ha pasado de escándalo, pero los que curran han puesto el grito en el cielo, sobre todo, las televisiones, ya sabéis como va esto con la rigidez de los horarios.

La comparsa Se prohíbe el cante, de Alcalá de Guadaíra; la murga Los Lope de pega, de Huelva; el coro La rendición de los bribones, de Huelva, y el cuarteto La Sagrada Familia, también de Huelva, ganan el Concurso de Agrupaciones del Carnaval Colombino en sus respectivas modalidades.

El coro de Huelva La rendición de los bribones abrió de forma oficial esta gran final. Gran actuación de estos coristas. Todo el repertorio era nuevo, excepto su presentación, y con un gran popurrí, gran broche de oro para un grupo que hizo un concurso perfecto. El cuarteto desencantado hizo su aparición detrás. Sólo eso... su aparición, letras... mejor paso al siguiente grupo que se mosquean.

Vaya porrazo hizo un pase muy aceptable con letras con un fondo y mensaje claro para navegantes. El compás fue alargado y la agrupación lo agradeció. Un gran popurrí.

La comparsa de Alcalá, Se prohíbe el cante, sabe que si lo hacen bien van a tener al público en el bolsillo. La fuerza, la interpretación, el tipo... estos borrachos de taberna saben cantar y encima lo hacen muy bien. Letras comprometidas y, además, cañera, diciendo las verdades como ser.

Llega el primer descanso de los dos que hay. La carpa, que está hasta las trancas, se ha quedado pequeña. Toda la plaza del Alcalde Coto Mora está a rebosar y a lo lejos viene una agrupación haciendo su pasacalles. Han pegado un pelotazo. Son los Lope de Pega, que cada vez traen a más gente al pasacalles. Una buena amiga dijo que parecía la Hermandad de Emigrantes con charré y caballo. Traían hasta un grupo de malabaristas y charanga, el dineral que han invertido.

Cuando llego hasta mi butaca el ambiente es de los güenos, la gente tiene ganas de fiesta. Soy yo, abre fueron los encargados de abrir la segunda parte. Cuando se concursa y se compite no puedes dejar letras a la improvisación. Las letras de última hora son traicioneras. O tocas el cielo o bajas al infierno directamente. Esto le ha pasado a este grupo. Intentaron sorprender y ellos fueron los sorprendidos. De los cobardes nunca se ha escrito nada. Enhorabuena a este grupo que lo intentó. Que nada os quite ese hecho.

Los renegaos, grupo de forajidos y pistoleros de este concurso, son los siguientes. Me quedo con su primera letra de pasodoble a Andalucía, una letra que se cogiéramos el sentido que tiene y nos pusiéramos de pie, los cimientos de España temblarían. En la segunda un reconocimiento a todos los que hacen este concurso de Carnaval en esta bendita tierra.

Aparecieron los Lope de Pega. Genial, bonito, impactante, con tradición... así es su segundo pasodoble a Mingorance abuelo de uno de los autores del grupo. Vaya cosa más emotiva. Se han ido superando día tras día, fase por fase. En semifinales dieron el pelotazo y ahora en la final lo han vuelto a hacer. Son un grupo que, con un autor de letra que tiene una pluma exquisita, puede llegar muy lejos, Solamente les queda corregir algunos defectillos en las voces. El cachondeo prima sobre el cante pero todas las letras que han cantado son de categoría. Ojito que en semifinales compraron entradas para hoy y hoy han comprado entradas para lo más alto.

De Los que manejan las redes me quedo con su mensaje. Hoy quizás no han llegado tanto al público como en las anteriores fases. El mensaje que dejan es importante, sus letras comprometidas y con temas sociales son siempre un referente en nuestro concurso.

Segundo descanso. En la plaza del Gran Teatro no cabe ni un alfiler. ¡Qué ambientazo y son las tres de la mañana! Los grupos se amontonan, El Pati se está poniendo las botas. Y lo que es mejor, el teatro después del descanso también sigue lleno. Los refugiaos suben a escena con sus pasodobles a la lucha de Manolo Correa por el monumento a Amparo y a la entrega de la fiesta al Ayuntamiento. Son localistas y esto gusta al público que se vuelca con ellos, que listo es Soti.

Los príncipes sin princesa, como yo les llamo hacen las delicias del público. Sus referencias al concurso del año pasado son claras, lo tienen que decir pero esa batalla la tienen perdida y hay que aprovechar las bajas para ganar esta y ese pasodoble es desperdiciar una. Y ojo que, letrísticamente, es muy buen pasodoble, quizá el tema no sea el correcto. Me transmitió más mensaje el segundo dedicado a todos esos que se esconden detrás y son unas machistas. Su popurrí es de categoría

Con el cuarteto llego el escándalo. Cuando las limpiadoras de nuestra bombonera lleguen el lunes se va a acordar del Bulería fétido, Miércoles y el Gómez y no me extrañaría nada que pidan refuerzos. Millones de kilos de papelillos se tiraron en la no boda de Morticia y el Gómez. Gran espectáculo el que nos han proporcionado. Una lección de interpretación por parte de todos. Gran noche.

Y se acabó el concurso, y las cortinas se cerraron y los ganadores se fueron a disfrutar y los demás se fueron con ellos Y disfrutamos todos. Hasta el próximo carnaval, o no.