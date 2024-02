La crónica del Carnaval Colombino: Tercer día de concurso

Hoy tenemos hermanamiento con Ayamonte y es por eso por lo que por el escenario pasan un montón de ilusiones en forma de ramilletes de bonitas mujeres.

Una grata sorpresa fue ver de nuevo encima de las tablas de nuestro Gran Teatro a Miguel Doña. Como pasa el tiempo... ya no le queda ni un pelo de tonto con su pausada presentación de los grupos. Es un buen exponente de cómo se deben presentar.

El teatro luce un magnífico aspecto sin llegar al lleno, la gente se está divirtiendo de lo lindo.

Lo que no os he comentado y es una novedad muy importante -además volvemos a nuestras raíces- es que tenemos a Paco el de los conejos en su puerta. Como lo echábamos de menos...bueno yo poco porque como no me dejaba entrar por ahí nunca... vamos ni a mí ni a nadie.

Lo que no va a cambiar nunca por muchos años que nos llevemos, es que todavía no nos hemos cogido el "tempo". Dicho de otro modo, los cambios de agrupación. El tiempo que se pierde entre una agrupación y otra, por mucho que se intente quitar puntos, es imposible. Los cambios entre agrupaciones son interminables

Los primeros en subir a escena son La venenosa, comparsa de Ayamonte. Estas serpientes disfrazadas de hombres echan por su boca todo lo que tienen que echar. Veneno, pero veneno del bueno y del malo. Están contagiados del veneno del Carnaval y siguen apostando por él. Es un grupo joven que seguirá dando fuerte en los próximos concursos.

Desde el bonito pueblo de Ayamonte siguen trayéndonos agrupaciones. Ahora son el grupo Pa cruz esta que llevo encima, grupo de siameses tanto de capillitas como de carnavaleros que hacen las delicias del público. Gran popurrí con grandes cuartetas que reivindica el dialecto o la lengua ayamontina.

Desde Huelva una de las comparsas más esperadas, no en vano, fue la ganadora del año anterior. Es La tinta obrera, agrupación con muchas tablas que viene representando al obrero de cómic, al superhéroe. Todo su vestuario es blanco, exceptuando los gorros, lo que le da un colorido muy especial a la comparsa. Las letras son muy reivindicativas y muy al tipo. Han sabido utilizar su maravillosa pluma para intentar enganchar a la gente. La exquisitez de sus voces no está reñida con la fuerza que imponen. Me quedo con su mensaje.

Descanso hoy con cervecita en la carpa del Pati porque el bar que frecuentamos está cerrado. La carpa es el lugar paradigmático donde todo el mundo sabe, donde todo el mundo sabe y donde todo el mundo sabe, nosotros como no sabemos nos vamos para otro lado, la de "puñaladas" que se dan en la carpa. Cuando alguien te diga "illo que pelotazo" a viva voz y delante de todos tienes dos opciones: o eres muuu bueno, cosa que tú sabes perfectamente que es mentira, o que te está dando coba porque la comparsa que a él le gusta te va a pegar un repaso de los gordos. Advertido quedas.

Para empezar la segunda parte del concurso nos llega la comparsa de Huelva La Colombina. Este tipo de marinero muy colorido a bordo de la fragata La Colombina hace que el personaje se lo pase en grande. Me quedo con sus dos grandes letras de pasodobles.

Para cerrar la noche tenemos la primera murga de Valverde, La Primera. Los triunfadores de la pasada edición. Un grupo que siempre le gusta innovar y este año no iba a ser menos. De entrada hacen una puesta en escena a modo cuarteto para después meterse en faena con una muy buena presentación. Vienen haciéndole la pelota al jurado y muy mosqueados con algún que otro compañero del pasado año. Las rencillas mediáticas y de redes sociales sobre el concurso se dirimen sobre el escenario, y como dicen ellos: si tuvieron la suerte de gustarle a cinco personas pues dieron en el clavo. Como les gusta innovar, hicieron lo propio en los cuplés. Es arriesgado lo de las cupletinas, pues tienen que ser muy buenas, ya que si no lo son te desconectas. A mí me gusta particularmente un buen cuplé con sus dos o tres puntos y remate final. En el popurrí también innovan, parece esto una agencia de la Junta de Andalucía con tanta innovación. Meten tres cortes claramente diferenciados, algo que tiene sus puntos a favor, pero también en contra. Me quedo con el del presidente de la Fopac, pues el primer corte es muy escatológico.

Hoy que pensaba que me iba a ir más tempranito para casa porque nada más que había cinco grupos, resulta que entre los retrasos entre agrupaciones a la hora de montar su repertorio, su atrezzo y el tan esperado encuentro carnavalero entre Ayamonte y Huelva, nos vamos a la misma hora de siempre, así que buenas noches a todos y mañana más.