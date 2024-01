La crónica del Carnaval Colombino: Segundo día de concurso

Sábado sabadete. Hoy vengo mosqueado y trataré de no pensar en lo mal que lo está pasando el Sporting de Huelva, esperemos que todo sea una mala primera vuelta. Tiempo tienen de revertir esta situación. Quien me lo iba a decir a mí, antes comenzaba mis artículos hablando del Recre y ahora del Sporting, las vueltas que da la vida...

La noche está genial. La entrada en el teatro está más colapsada que la A-49 un domingo cualquiera del mes de agosto donde los onubenses son los que disfrutamos por un carril.

Este año me encuentro desubicado después de más de veinte años en mi butaca preferida. Por un error administrativo o de comunicación, que con Francis, presidente la Fopac es común, me han puesto en la última fila, pero en la parte contraria a la que yo estoy siempre. Recuerdo que hace más de veinticinco años yo me sentaba en el mismo sitio donde estoy ahora, pero ahí corría más viento que en la Plaza del Punto a cualquier hora.

Cuando me siento en mi nueva butaca veo un montón de gente, la sala está hasta las trancas. Se nota que así puede ser un buen día.

Como estamos tan cerquita de Navidades, la primera agrupación de la noche es El Portal de Belén. Yo creía que venían de figuritas del portal, pero mi sorpresa fue mayúscula. Eran figuritas, sí, pero otra clase de figuritas. Un grupo de colgaos alrededor de Belén campan a sus anchas por las tablas del Gran Teatro. Me quedo con sus cuplés y popurrí, siendo un gran grupo que han hecho las delicias del público. Supongo que la planta de María que traían sería de atrezzo porque esa tiene más de un... en fin, ustedes me comprendéis.

Desde Alcalá de Guadaira llegaba la comparsa Se prohíbe el cante, una comparsa que hace dos años que no se divisaba en las tablas del Gran Teatro. Este año vienen a por todas con vocalización, armonía y fuerza, pero todo en su justa medida. Me he llevado una gran sorpresa al ver a estos 16 tipos subidos en el escenario. Gran pase de preliminares.

Después de la comparsa se subió la murga decepción del año pasado y digo decepción porque todos esperaban más de ella y el jurado no lo consideró. Traen un tipo con muchas referencias a la película de Tom Hanks esta de uno perdido en una isla. La verdad es que este año me han sorprendido gratamente, pues han vuelto a ser la murga que fueron hace dos años y no han basado sus repertorio en el Bulería, que es el líder del grupo, sino que han sabido hacer que el Bulería acompañe al grupo y no al revés. Me quedo con sus cuplés y popurrí. La música de pasodoble es puro Jesuli y saben defenderla.

Después del descanso, aparecía el coro de Huelva La rebelión de los bribones. Todos esperaban que fuera algo relacionado con la realeza y realmente no lo fue. Un grupo de ovejas con su aguijón afiliados explicaban todo lo que no se puede hacer con una mujer, un color reivindicativo con la feminidad. El segundo tango me llegó al corazón, es algo que yo he vivido en mis propias carnes y la letra es espectacular, así como la música del coro era de categoría. Los cuplés quizá de faena de aliño pero tampoco hay que pedirle mucho más. En el popurrí sí se vienen arriba y hacen un despliegue enorme y, sobre todo, me quedo con la cuerda de bajos, llevando el peso la guitarra bandurria y que hacen que esta agrupación sea muy vistosa y a la vez muy bonita de escuchar. Gran coro que nos traen este año el nuevo "los manolos", la cervecita tiene que ser con tapa de papás aliñas, jajaja.

Otra agrupación que juega con el doble sentido de su título fue la de la peña La Colombina Los narcos. Todos esperaban que fueran de lo que su propio nombre indica, de narcotraficantes, y resulta que iban de narcolépticos, o sea, de gente que se queda durmiendo en cualquier lado. Un grupo que, año a año, viene demostrando que el Carnaval es su fiesta. Disfrutan y, lo que es más importante, también hacen disfrutar a la gente. De ellos me quedo con su pasodoble y con sus cuplés, el popurrí quizá es un poco lento, pero lo requiere el tipo

Para finalizar la función nos llegó la comparsa Los alquimistas de Huelva, un tipo sencillo pero a la vez con la última tecnología aplicada a la puesta de escena. También con una gran presentación a base de luces y sombras que hacen que el personal esté pendiente de todo. Gran conjunción de voces y, de destacar algo, destacar la sobriedad y la elegancia de sus letras y su saber estar en el escenario. El segundo pasodoble dedicado al padre es el ejemplo claro de cómo una agrupación puede llevarte al corazón solamente diciendo las verdades. Con un popurrí tranquilo, moderado, armonioso y muy metódico hace que el personal vibre con ellos. La segunda de esta agrupación es de las mejores del Carnaval Colombino y los altos y contraltos también. Gran fin de fiesta para cerrar una noche muy completa donde nos hemos divertido y donde nos lo hemos pasado de pm.