Los médicos mantienen la huelga del día 27

La convocatoria de huelga que a nivel regional, tiene prevista el Sindicato Médico y que es respaldada por Basta Ya de Huelva sigue adelante tras la reunión que ayer mantuvieron con la Gerencia del SAS.

Según explicó el SM, por primera vez desde hace meses el SAS ha aceptado reunirse con los facultativos para tratar el malestar existente entre los profesionales de Atención Primaria, lo que valoran positivamente.

Sin embargo, en este primer encuentro no se ha llegado a ningún acuerdo fructífero ni concluyente. Desde el SM afirman a la Gerencia del SAS que este acercamiento no tendrá ninguna utilidad si no se sigue de sucesivas reuniones que tengan como fruto un acuerdo escrito, que refleje medidas concretas y objetivables