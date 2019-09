Paralizadas las obras de la segunda fase del Ensanche tras la venta de la parcela

La segunda torre del Ensanche tendrá que esperar. Desde ayer se encuentra paralizada la nueva construcción prevista en la promoción urbanística del Mirador. Durante la jornada se sucedieron los trabajos de desmontaje de la grúa principal de la obra y la retirada de material de una promoción que, por el momento, queda en suspenso.

La empresa responsable de la comercialización del proyecto, MAR Real State, confirmó a Huelva Información que la torre queda en suspenso “sin una fecha clara” para su reanudación. Eso sí, garantiza que “los 25 futuros propietarios que habían abonado la reserva recibirán su dinero como consecuencia de la paralización”. El problema, según el portavoz de la empresa encargada de la venta de las viviendas, Antonio Olaya, radica en que “los propietarios del terreno han preferido venderlo a un tercero, en lugar de seguir adelante con el proyecto”. Ante esta situación, “nos encontramos en negociaciones con un fondo para cerrar la financiación necesaria para su continuidad”. Según Olaya, las conversaciones “están muy avanzadas y no habrá ningún problema para que las obras se reanuden”. No obstante, no pudo asegurar la fecha en la que volverán los trabajos porque “puede ser en dos o tres meses o antes o después ya que estamos a la espera del último paso para cerrar la operación”.

Los afectados quedan liberados de cualquier compromiso y, en caso de seguir interesados, tendrán que volver a reservar las viviendas, una vez se reinicien los trabajos de la construcción. En cuanto a los motivos por los se inició el desmontaje de la grúa, se ha querido restar imortancia al asunto porque entiende que “se trata de una simple anécdota que respone a la necesidad de la empresa responsable de contar con la grúa y como va a estar parada la obra, no tiene sentido mantenerla allí instalada”.

Fuentes del Ayuntamiento de Huelva consultadas por este diario aseguraron no haber recibido notificación oficial sobre la paralización de la obra ni los motivos que pueden haber llevado a esta decisión.

El proyecto aprobado por Urbanismo permitía la construcción por fases, con licencias de obras independientes, pero siempre ajustadas al proyecto global que garantiza la imagen y objetivo final. En concreto, este proyecto está integrado por tres fases: la primera y la tercera de 46 viviendas cada una (en dos bloques que comparten una medianera) y esta segunda fase de 98 viviendas, que es un edificio exento, pero en la misma parcela.

La promoción constaba de 46 viviendas, 2 locales comerciales, garaje (54 plazas) y trasteros. La altura quedaba definida en el proyecto aprobado en 12 plantas (planta primera, 10 plantas tipo y ático) y el edificio contaba con zonas de uso común en la planta baja destinadas a fitness y vestuario, así como con zonas ajardinadas y piscina en la urbanización exterior.