El Consejo Fiscal designará el miércoles a Alfredo Flores como fiscal jefe

El delegado de Medio Ambiente de la Fiscalía de Huelva, Alfredo Flores, es el único aspirante a convertirse en fiscal jefe de Huelva. La decisión sobre la designación del salmantino para el cargo la tomará el pleno del Consejo Fiscal el próximo miércoles 12, como se incluye en su orden del día, y lo previsible es que se lleve a efecto.

No obstante, Flores mantiene una posición lógica de "prudencia", como indica a Huelva Información, ante su más que probable nombramiento.

Entre los objetivos de su proyecto para ocupar la Jefatura de la Fiscalía de Huelva está el incremento de la plantilla, que actualmente es de 27 fiscales titulares y dos refuerzos en la actualidad, pero también pretende volcarse en la "mejora de infraestructuras y medios".

"Los medios son la prioridad pero nunca una excusa", refería a este diario cuando confirmó que sería el candidato a ocupar la vacante que ha dejado Luis Fernández Arévalo, actual fiscal jefe de Sevilla. Tratará de adaptar los recursos existentes a la optimización máxima del trabajo del Ministerio Fiscal de Huelva.

Su plan de acción contempla además la apertura de la Fiscalía a la ciudadanía, básicamente, a través de los medios de comunicación. "Hay que abrirse a la gente, explicar lo que se hace; porque lo que no se explica, no existe", manifiesta. Es más, considera que hay que transmitir a los usuarios no sólo los asuntos de relevancia penal, sino todo lo que se cuece en la carrera fiscal. "Lo que no es razonable es que la Justicia esté la última en las encuestas de valoración de los ciudadanos", agrega.

No ha habido más aspirantes que Flores a fiscal jefe. La teniente fiscal y segunda de a bordo de la Fiscalía de Huelva, Isidora Solís, decidió retirarse de la pugna contra todo pronóstico pese a que su nombre figuraba en todas las quinielas del Palacio de Justicia.

Solís explicó a finales de octubre a este diario que "no tenía muchas ganas y quiero jubilarme antes de que se cumpla el mandato de cinco años; tengo muchos puntos pero no me iría tranquila ni contenta dejando colgado el cargo antes de cumplir, la Fiscalía no lo merece".

La teniente fiscal aseveró entonces que "ya no es mi momento". Sí intentó aspirar a la jefatura en 2005, pero una incompatibilidad familiar se lo impidió. En 2015 volvió a probar, al igual que Alfredo Flores, pero la imprevista candidatura del sevillano Fernández Arévalo acabó alzándose como vencedora.

Ahora el delegado de Medio Ambiente tiene todas las papeletas para ser el fiscal jefe de Huelva. El Consejo Fiscal lo desvelará el miércoles.