La conclusión de los proyectos de la Edusi darán una nueva imagen a Huelva en 2021

La actividad política vuelve ahora tras el verano marcada por la covid-19. No puede ser de otra forma. La pandemia que irrumpió en marzo pasado en la vida cotidiana, también de los onubenses, sigue marcando el pulso y lo hará sin remedio en el nuevo curso. El desarrollo normal de los acontecimientos está condicionado desde hace seis meses, pero también se ha generado un escenario con nuevas necesidades y problemas que hay que atender sin demora.

Es en ese punto en el que poco tiene que ver la ejecución presupuestaria actual respecto a las cuentas aprobadas en el Ayuntamiento de Huelva poco antes de que llegara el estado de alarma. Y ocurre con el resto de administraciones, que también deben salir al rescate en un contexto sin precedentes, que empeora la situación generada por la recesión de 2008, con un escenario abierto a la incertidumbre.

Muchos sectores cruzan los dedos para que no haya nuevos confinamientos y para que la presión económica se relaje, recobrando el tono el consumo. El comercio y la hostelería aguardan nuevas medidas de estímulo que amortigüen el impacto y allanen el esperado camino de la recuperación. Y en esas se espera de nuevo un papel destacado del Gobierno municipal, pero también del autonómico y el central.

Las inversiones que tanto se echan en falta en Huelva son ahora más necesarias que nunca, con el convencimiento de que la provincia y la capital quedan más relegadas en esta recesión histórica y que necesitan de un gancho que les permita recuperar el terreno perdido, agrandadas las distancias con la situación actual. La exigencia de infraestructuras no deja de estar encima de la mesa, sobre todo de un tren de alta velocidad considerado fundamental por el sector servicios para no quedar lastrado frente a la creciente competencia por la supervivencia, en la que parece que no es suficiente que el territorio onubense tenga la menor incidencia del coronavirus.

En la capital se espera con esperanza a finales de 2021 la celebración de un evento deportivo de primerísimo nivel, el Campeonato del Mundo de bádminton, en el que está previsto invertir estos meses desde el Ayuntamiento de Huelva por la previsión de que genere en la economía local un impacto directo de 4,5 millones de euros, que puede superar los 200 millones inducidos según cálculos previos a la covid-19. Eso sí, claro, si el horizonte se despeja y la alerta sanitaria lo permite, para que, más que un acontecimiento internacional de gran repercusión para la imagen de la ciudad, sea, efectivamente, esa suerte de maná que tan bien vendría ahora mismo a los onubenses.

Lo más llamativo para los próximos meses, sin embargo, virus al margen, es el desarrollo de algunos proyectos urbanos que pretenden la modernización y el progreso en distintos puntos de la ciudad. La Edusi, en ese sentido, se ha convertido en una herramienta llegada de Bruselas para alentar la inversión local y contribuir a la mejora de los espacios urbanos. Una batería de actuaciones, algunas ya finalizadas, el resto en proceso, que están llamadas a ofrecer una nueva imagen, sobre todo de los barrios de la capital.

En los próximos meses se verá un nuevo entorno en el Santuario de la Cinta, llamado ahora a ser uno de los grandes atractivos para los propios onubenses y para el turismo. Es lo que se espera también con la recuperación de la Fuente Vieja y el mirador del Conquero, y de obras muy esperadas en barriadas como El Carmen y La Orden, con la urbanización de la trasera y su acceso a los cabezos, en la primera, o las ansiadas reformas de las plazas de Andalucía y de los Templetes, en la segunda.

Mientras se espera que con el cambio de año pueda contemplarse la transformación prometida con los proyectos de la Edusi pendientes, debería llegar la puesta en marcha del centro de salud de Isla Chica, que acumula un retraso de mes y medio respecto a la fecha de terminación de las obras señalada por la Junta de Andalucía antes del verano. Poco ha servido para un necesario adelanto el contexto de pandemia en el que nos encontramos, y aunque desde el PP que gobierna en Andalucía se asegura que entrará en funcionamiento antes de que acabe el año, aún no hay anuncios al respecto por parte de la Consejería de Salud.

A lo largo del curso se espera también que se aclare el futuro de algunas construcciones singulares de la ciudad para su incorporación de nuevo a la actividad y disfrute de los onubenses.

Deberían comenzar antes del verano de 2021 las obras de reforma y mejora del Mercado de San Sebastián, que en el primer trimestre completarán su traslado a la instalación provisional para los dos próximos años, ya en licitación hace unas semanas.

El Colegio de Ferroviarios también está en el camino hacia su completa restauración mediante un proyecto privado, el de la cooperativa Senior Cohousing Huelva, que en la primera mitad del próximo año también confía en arrancar su actuación final.

Un poco más tardarán en llegar las grúas al Muelle de Levante, en el gran proyecto de transformación y apuesta por el acercamiento de la ciudad a la ría que ejecutará el Puerto de Huelva. Por el momento, hace sólo unos días se ha dado un paso importante con la licitación de la Oficina de Gestión que velará por el desarrollo de esta reformulación de la gran fachada urbana a la ría.

Ese avance que ofrece la Autoridad Portuaria con todo su potencial se completará muy pronto, en esta recta final de año, con la conclusión y apertura de la Ciudad del Marisco, los arreglos en el Paseo de la Ría y las mejoras en la avenida Francisco Montenegro, además de la esperada restauración de un emblema para la ciudad como es el Monumento a Colón, o la puesta en marcha de la Lonja, que ya está en manos de la empresa concesionaria desde hace una semana.

Queda por definir el uso del antiguo mercado y comisaría del Paseo Santa Fe, declarado BIC y pendiente de la subvención estatal con cargo al llamado 1,5% cultural del Ministerio de Economía, y ver qué sucede con el corredor verde que será el Parque del Ferrocarril. Pero lo que debe dar impulso a la transformación urbanística de la capital debe ser el nuevo PGOU, ya en proceso de redacción y a la espera de su resultado también a mediados de 2021.

Deberían estar listos igualmente los planes estratégicos de movilidad urbana y del comercio, en los que hay depositadas muchas esperanzas para el diseño a medio plazo de la Huelva del futuro.

Importancia de la industria

En esa nueva configuración de la capital sigue teniendo un peso muy importante la industria, como quiere dejar claro el Ayuntamiento con la celebración de un foro llamado a ser apoyo y estímulo del sector, mientras se apuesta también por el desarrollo de las energías renovables a través de la concesión de nuevos permisos a plantas fotovoltaicas en el municipio.

Antes debe resolverse favorablemente el contencioso por el aval exigido por la Audiencia Nacional a Fertiberia para la regeneración de las balsas de fosfoyeso. Ya hay multas en marcha en caso de incumplimiento hasta que se concrete la acción a llevar a cabo con estos residuos.

En pocos días se celebrará el pleno del Debate del Estado de la Ciudad, y muchos de estos temas estarán encima de la mesa. Un anticipo de lo que está por llegar.