Unas cincuenta personas se concentran en Huelva contra la "paralización" de la Bolsa de Empleo del SAS

Unas cincuenta personas se concentran a las puertas del Hospital Infanta Elena, secundando las movilizaciones convocadas por CCOO y UGT en todas las provincias andaluzas contra la paralización de la Bolsa de Empleo del SAS, "contra los designios de la Consejería de Salud y Consumo, que se ha propuesto eliminar el mayor órgano de contratación en Andalucía que permite que todos los contratos que se hacen en el sistema sanitario público se hagan bajo el prisma de igualdad, mérito y capacidad", indican desde los sindicatos.

"Representa todo un ataque a estas tres premisas, el que la Bolsa esté paralizada desde 2021 y más de 300.000 familias estén pendientes del capricho político de la consejera de Salud", mantienen, según una nota de prensa, ambas organizaciones sindicales, que cifran en centenares los participantes en estas protestas en Andalucía.

Tras una pancarta, con el lema No más retrasos, no más contrataciones irregulares ¡listados de bolsa, ya!, se concentraron a las puertas del centro hospitalario onubense. Aparte de en Huelva, las movilizaciones han tenido lugar en el Hospital Torrecárdenas de Almería; en el Hospital de Puerto Real (Cádiz); en el Reina Sofía de Córdoba; en el Clínico San Cecilio en Granada; en el Hospital Regional de Málaga; el Hospital San Agustín de Linares (Jaén); y en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Estas movilizaciones se repetirán el próximo 18 de octubre, toda vez que ambas organizaciones sindicales no descartan otras protestas en caso de que la Consejería de Salud y Consumo "siga ignorando este grave problema".

Ambas sindicatos denuncian que el SAS está "incumpliendo voluntariamente" el Pacto de Bolsa de Empleo Temporal que suscribió con las organizaciones sindicales, lo que "hace que el sistema de contratación en el SAS se convierta en poco transparente e injusto". Señalan que la situación "es insostenible" porque el SAS "tiene categorías sin baremar desde el año 2021 y 2022 y para el 2023 ni siquiera está abierto el plazo de inscripciones ni se prevé que se abra. El problema es descomunal para más de 300.000 profesionales de todas las categorías ya que ni pueden inscribirse, ni añadir los méritos que han ido acumulando estos años, ni que le reconozcan esos servicios prestados o esa formación que les ha costado tiempo y trabajo", aseveran.

Por su parte, el Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía también convocará concentraciones el próximo 17 de octubre en centros hospitalarios de todas las capitales de provincia para denunciar el "bloqueo y parálisis" que desde hace dos años sufre la Bolsa de Empleo del SAS y exigir, igualmente, su "inmediata actualización".